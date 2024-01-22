Более 10 человек в Энергодаре находятся в пыточных, — мэр города

Временно оккупированный Энергодар. Фото: росСМИ

В Энергодаре продолжают пытать местных жителей. Им в большинстве своем инкриминируют террористические действия, однако на самом деле они виноваты в том, что имеют проукраинскую позицию.

Об этом сообщил Новини.LIVE городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Пыточные Энергодара

В российских пыточных сейчас находится более 10 человек.

"Некоторые находятся уже больше полугода. Кого-то они переместили в Мелитополь, кого-то в Мариуполь, кого-то на материковую часть РФ", — сообщил городской голова Энергодара.

Обвиняют этих людей в террористических действиях и планируют судить по российским законам.

"Но мы понимаем, что это гражданские люди обычные, имеющие проукраинскую позицию, но этого для кафиров должно быть достаточно для того, чтобы их пытать и даже судить по их законодательству", — сказал Дмитрий Орлов.

Напомним, в Мелитополе продолжается жесткая мобилизация местных в ряды вооруженных сил РФ. Если не стать на учет, мужчина не сможет даже попасть в больницу.