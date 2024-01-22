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Более 10 человек в Энергодаре находятся в пыточных, — мэр города

22 января 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Более 10 человек в Энергодаре находятся в пыточных, — мэр города
Временно оккупированный Энергодар. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В Энергодаре продолжают пытать местных жителей. Им в большинстве своем инкриминируют террористические действия, однако на самом деле они виноваты в том, что имеют проукраинскую позицию.

Об этом сообщил Новини.LIVE городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Пыточные Энергодара

В российских пыточных сейчас находится более 10 человек.

"Некоторые находятся уже больше полугода. Кого-то они переместили в Мелитополь, кого-то в Мариуполь, кого-то на материковую часть РФ", — сообщил городской голова Энергодара.

Обвиняют этих людей в террористических действиях и планируют судить по российским законам.

"Но мы понимаем, что это гражданские люди обычные, имеющие проукраинскую позицию, но этого для кафиров должно быть достаточно для того, чтобы их пытать и даже судить по их законодательству", — сказал Дмитрий Орлов.

Напомним, в Мелитополе продолжается жесткая мобилизация местных в ряды вооруженных сил РФ. Если не стать на учет, мужчина не сможет даже попасть в больницу.

россияне
Запорожская область
Энергодар
оккупанты
оккупация
арест

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