Более 10 человек в Энергодаре находятся в пыточных, — мэр города
В Энергодаре продолжают пытать местных жителей. Им в большинстве своем инкриминируют террористические действия, однако на самом деле они виноваты в том, что имеют проукраинскую позицию.
Об этом сообщил Новини.LIVE городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Пыточные Энергодара
В российских пыточных сейчас находится более 10 человек.
"Некоторые находятся уже больше полугода. Кого-то они переместили в Мелитополь, кого-то в Мариуполь, кого-то на материковую часть РФ", — сообщил городской голова Энергодара.
Обвиняют этих людей в террористических действиях и планируют судить по российским законам.
"Но мы понимаем, что это гражданские люди обычные, имеющие проукраинскую позицию, но этого для кафиров должно быть достаточно для того, чтобы их пытать и даже судить по их законодательству", — сказал Дмитрий Орлов.
Напомним, в Мелитополе продолжается жесткая мобилизация местных в ряды вооруженных сил РФ. Если не стать на учет, мужчина не сможет даже попасть в больницу.
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