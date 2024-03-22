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Більше тисячі гірників застрягли під землею через знеструмлення шахт

22 березня 2024 14:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Більше тисячі гірників застрягли під землею через знеструмлення шахт
Гірник у шахті. Фото ілюстративне: Реальна газета
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Дніпропетровській області під час ворожого обстрілу постраждали вуглевидобувні підприємства, внаслідок чого вони були знеструмлені. Наразі триває евакуація на поверхню гірників, які застрягли під землею внаслідок цієї ситуації.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у п'ятницю, 22 березня.

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Гірники застрягли під землею

"Вночі під час масштабної атаки ворога вуглевидобувні підприємства Дніпропетровської області залишились без живлення. 1060 шахтарів перебували на робочих місцях", — повідомили в компанії. 

В ДТЕК повідомили, що було впроваджено в дію план ліквідації надзвичайної ситуації. Рятувальники задіяли резервні джерела живлення та здійснили евакуацію гірників на поверхню. 

Після евакуації всі гірники проходять медичне обстеження. На щастя обійшлося без постраждалих. 

"Після заживлення шахт та проведення необхідних підготовчих робіт, видобуток вугілля буде поновлено", — зазначили в компанії.

Раніше ми повідомляли, що на шахтах Дніпропетровщини замість мобілізованих чоловіків працюють понад 500 жінок. Вони, зокрема, обіймають посади машиністів підземних установок, електрослюсарів, інженерів. 

У тимчасово окупованій частині Луганської області вже понад тиждень без світла та води залишаються люди. 

війна
Україна
шахта
ДТЕК
світло

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