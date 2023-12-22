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У Луганській області гірники застрягли в шахті через відсутність світла та води

22 грудня 2023 09:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Луганській області гірники застрягли в шахті через відсутність світла та води
Робота в шахті. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованій частині Луганської області вже понад тиждень без світла та води залишаються люди. Росіяни не поспішають з ремонтними роботами. Від цього страждають не лише цивільні, а й промислові об'єкти. Наприклад, у Довжанську зупинили одразу п'ять шахт.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Відсутність води та світла

Внаслідок відсутності води та світла гірники застрягли в шахтах. Їх вдалося підняти на поверхню в аварійному порядку. Наразі підтримку підприємств здійснювати неможливо.

"Окупаційна влада зекономила на штаті ремонтних бригад настільки, наскільки це було можливим", — наголосив Лисогор.

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Допис Лисогора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Енергодарі триває активна примусова паспортизація. А працівників Запорізької АЕС не пускають на станцію, якщо ті відмовляються співпрацювати з Росією. 

Також ми писали, що російські загарбники продовжують впроваджувати репресивні заходи щодо мешканців тимчасово окупованих територій. Ворог викрадає цілі родини.

Додамо, росіяни розпочали масову мобілізацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Кожен мешканець міста змушений стати на військовий облік

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