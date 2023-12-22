У Луганській області гірники застрягли в шахті через відсутність світла та води

Робота в шахті. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованій частині Луганської області вже понад тиждень без світла та води залишаються люди. Росіяни не поспішають з ремонтними роботами. Від цього страждають не лише цивільні, а й промислові об'єкти. Наприклад, у Довжанську зупинили одразу п'ять шахт.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Відсутність води та світла

Внаслідок відсутності води та світла гірники застрягли в шахтах. Їх вдалося підняти на поверхню в аварійному порядку. Наразі підтримку підприємств здійснювати неможливо.

"Окупаційна влада зекономила на штаті ремонтних бригад настільки, наскільки це було можливим", — наголосив Лисогор.

Допис Лисогора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Енергодарі триває активна примусова паспортизація. А працівників Запорізької АЕС не пускають на станцію, якщо ті відмовляються співпрацювати з Росією.

Також ми писали, що російські загарбники продовжують впроваджувати репресивні заходи щодо мешканців тимчасово окупованих територій. Ворог викрадає цілі родини.

Додамо, росіяни розпочали масову мобілізацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Кожен мешканець міста змушений стати на військовий облік.