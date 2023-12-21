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Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

21 грудня 2023 22:58
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію
Запорізька атомна електростанція. Фото: АрміяInform
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У тимчасово окупованому Енергодарі триває активна примусова паспортизація. А працівників Запорізької АЕС не пускають на станцію, якщо ті відмовляються співпрацювати з Росією. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. 

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Окупанти продовжують примусову паспортизацію в окупованому Енергодарі. Росіяни  проводять обшуки в будинках людей, перевірки на вулицях, на автомобільних шляхах та на виїздах із населених пунктів.

"Якщо у людини немає російського паспорту, то їй взагалі важко пересуватись навіть окупованою територією", — повідомив Дмитро Орлов. 

Без російських документів нині не пускають до лікарень та навіть не надають невідкладної медичної допомоги. 

Також триває тиск на працівників Запорізької атомної електростанції. 

"Тиснуть на людей, які працюють на атомній станції, щоб вони підписували контракти з Росатомом, блокують перепустки тим, хто відмовляється підписувати. Навіть критично важливому персоналу, якого і так обмаль на станції лишилося", — розповів мер Енергодару. 

Нагадаємо, на початку грудня окупанти в Енергодарі почали заселятися в будинки українців, перевозячи туди свої родини.

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