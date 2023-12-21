Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Запорожская атомная электростанция. Фото: АрмияInform

Во временно оккупированном Энергодаре продолжается активная принудительная паспортизация. А работников Запорожской АЭС не пускают на станцию, если они отказываются сотрудничать с Россией.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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оккупанты продолжают принудительную паспортизацию в оккупированном Энергодаре. Россияне проводят обыски в домах людей, проверки на улицах, автомобильных дорогах и на выездах из населенных пунктов.

"Если у человека нет российского паспорта, то ему вообще трудно передвигаться даже по оккупированной территории", — сообщил Дмитрий Орлов.

Без российских документов сейчас не пускают в больницы и даже не оказывают неотложную медицинскую помощь.

Также идет давление на работников Запорожской атомной электростанции.

"Давят на людей, которые работают на атомной станции, чтобы они подписывали контракты с Росатомом, блокируют пропуска тем, кто отказывается подписывать. Даже критически важному персоналу, которого и так мало на станции осталось", — рассказал мэр Энергодара.

Напомним, в начале декабря кафиры в Энергодаре начали заселяться в дома украинцев, перевозя туда свои семьи.