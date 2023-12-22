В Луганской области горняки застряли в шахте из-за отсутствия света и воды
Во временно оккупированной части Луганской области уже больше недели без света и воды остаются люди. Россияне не спешат с ремонтными работами. От этого страдают не только гражданские, но и промышленные объекты. Например, в Должанске остановили сразу пять шахт.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Отсутствие воды и света
В результате отсутствия воды и света горняки застряли в шахтах. Их удалось поднять на поверхность в аварийном порядке. Сейчас поддержку предприятий осуществлять невозможно.
"Оккупационные власти сэкономили на штате ремонтных бригад настолько, насколько это было возможно", — подчеркнул Лысогор.
Напомним, во временно оккупированном Энергодаре продолжается активная принудительная паспортизация. А работников Запорожской АЭС не пускают на станцию, если они отказываются сотрудничать с Россией.
Также мы писали, что российские захватчики продолжают внедрять репрессивные меры в отношении жителей временно оккупированных территорий. Враг похищает целые семьи.
Добавим, россияне приступили к массовой мобилизации во временно оккупированном Мелитополе. Каждый житель города вынужден стать на военный учет.
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