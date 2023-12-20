Школярів в окупації навчають за підручниками ідеологів "русского міра"
В Росії у школах та дитячих садках почали вчити дітей за підручниками, які створили Дугін та Проханов. Також така практика застосовується і на тимчасово окупованих територіях України.
Про це пише російське видання "Агентство. Новости", посилаючись на портал "Проект".
Що відомо про такі посібники
Зазначається, що навчальні заклади в РФ та на окупованих територіях використовують посібники, які розробив медіа-освітній центр Ізборського клубу, який був створений ультраконсерваторами Олександром Дугіним і Олександром Прохановим.
"У "мультимедійних комплексах", що поставляються до шкіл, розповідається про "героїв Донбасу" і "єдину долю Криму з Росією"", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що освітній центр при Ізборському клубі було створено у 2017 році. Він займається розробкою курсів та посібників для шкіл, серед яких і освітні заклади на окупованих територіях.
Про що йдеться у підручниках окупантів
"Уже вийшли комплекси "Єдина історія з Героями Донбасу", "Герої Вітчизни XX століття" і "Моя Росія". Останній курс рекомендує офіційний портал Російська електронна школа, одна з його частин називається "Крим і Росія — єдина доля"", — додають у повідомленні.
Крім того, в комплексі "Єдина історія з Героями Донбасу" є фільм "Разом з Росією", який починається словами:
"Росія довго намагалася домовитися і все вирішити мирним шляхом. Сьогодні проти Російської Федерації встав колективний Захід. Однак ми відстоюємо русскій мір".
Нагадаємо, останнім часом серед української молоді поширюється російський серіал "Слово пацана", де пропагується насилля, кримінал та наративи, притаманні РФ. Українців попередили, що цей серіал є ворожою ІПСО для впливу на українських підлітків, і радять не переглядати подібний контент.
Читайте Новини.LIVE!