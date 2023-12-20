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Школярів в окупації навчають за підручниками ідеологів "русского міра"

20 грудня 2023 18:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Школярів в окупації навчають за підручниками ідеологів "русского міра"
Школярі на уроці. Ілюстративне фото: Агентство Новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Росії у школах та дитячих садках почали вчити дітей за підручниками, які створили Дугін та Проханов. Також така практика застосовується і на тимчасово окупованих територіях України. 

Про це пише російське видання "Агентство. Новости", посилаючись на портал "Проект".

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Що відомо про такі посібники

Зазначається, що навчальні заклади в РФ та на окупованих територіях використовують посібники, які розробив медіа-освітній центр Ізборського клубу, який був створений ультраконсерваторами Олександром Дугіним і Олександром Прохановим.

"У "мультимедійних комплексах", що поставляються до шкіл, розповідається про "героїв Донбасу" і "єдину долю Криму з Росією"", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що освітній центр при Ізборському клубі було створено у 2017 році. Він займається розробкою курсів та посібників для шкіл, серед яких і освітні заклади на окупованих територіях. 

Про що йдеться у підручниках окупантів

"Уже вийшли комплекси "Єдина історія з Героями Донбасу", "Герої Вітчизни XX століття" і "Моя Росія". Останній курс рекомендує офіційний портал Російська електронна школа, одна з його частин називається "Крим і Росія — єдина доля"", — додають у повідомленні.

Крім того, в комплексі "Єдина історія з Героями Донбасу" є фільм "Разом з Росією", який починається словами:

"Росія довго намагалася домовитися і все вирішити мирним шляхом. Сьогодні проти Російської Федерації встав колективний Захід. Однак ми відстоюємо русскій мір".

російська пропаганда в школах
Скриншот допису з Telegram "Агентство. Новости"
російська пропаганда в школах
Скриншот допису з Telegram "Агентство. Новости"

Нагадаємо, останнім часом серед української молоді поширюється російський серіал "Слово пацана", де пропагується насилля, кримінал та наративи, притаманні РФ. Українців попередили, що цей серіал є ворожою ІПСО для впливу на українських підлітків, і радять не переглядати подібний контент.

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