Закордонний паспорт Росії. Фото: росЗМІ

В окупованому Мелітополі відбувається тотальна паспортизація. Віднедавна росіяни почали змушувати місцевих отримати не лише внутрішній, а й закордонний паспорт РФ.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Мелітополі Іван Федоров.

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Росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях. Ворог ставить людей у такі умови, в яких це просто необхідно для виживання.

"Зараз ті наші мешканці, які намагаються виїхати з міста, з тимчасової окупації, вони мають отримувати вже і закордонний російський паспорт. Без цього не випускають з тимчасового окупованої території", — повідомив міський голова Мелітополя.

Однак для отримання закордонного паспорта, потрібно здати всю свою історію життя за останні щонайменше 10 років.

"Де працював, де навчався, що робив з 2014 року. Тож вони намагаються таким чином ще й знайти тих, хто має якесь відношення до патріотичних рухів чи до Збройних сил України", — розповів Іван Федоров.

Нагадаємо, в тимчасово окупованій Новій Каховці вже майже всі мешканці отримали внутрішні російські паспорти.