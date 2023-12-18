Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста arrow

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

18 грудня 2023 18:15
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста
Закордонний паспорт Росії. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

В окупованому Мелітополі відбувається тотальна паспортизація. Віднедавна росіяни почали змушувати місцевих отримати не лише внутрішній, а й закордонний паспорт РФ. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Мелітополі Іван Федоров.

Читайте також:

Жителі Мелітополя змушені отримати закордонний паспорт РФ

Росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях. Ворог ставить людей у такі умови, в яких це просто необхідно для виживання.

"Зараз ті наші мешканці, які намагаються виїхати з міста, з тимчасової окупації, вони мають отримувати вже і закордонний російський паспорт. Без цього не випускають з тимчасового окупованої території", — повідомив міський голова Мелітополя. 

Однак для отримання закордонного паспорта, потрібно здати всю свою історію життя за останні щонайменше 10 років. 

"Де працював, де навчався, що робив з 2014 року. Тож вони намагаються таким чином ще й знайти тих, хто має якесь відношення до патріотичних рухів чи до Збройних сил України", — розповів Іван Федоров. 

Нагадаємо, в тимчасово окупованій Новій Каховці вже майже всі мешканці отримали внутрішні російські паспорти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Актуальне по темі