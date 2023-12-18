Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

Загранпаспорт России. Фото: росСМИ

В оккупированном Мелитополе происходит тотальная паспортизация. Недавно россияне начали заставлять местных получить не только внутренний, но и загранпаспорт РФ.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Жители Мелитополя вынуждены получить загранпаспорт РФ

Россияне продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях. Враг ставит людей в такие условия, в которых это необходимо для выживания.

"Сейчас наши жители, которые пытаются выехать из города, из временной оккупации, они должны получать уже и заграничный российский паспорт. Без этого не выпускают с временной оккупированной территории", — сообщил городской голова Мелитополя.

Однако для получения загранпаспорта нужно сдать всю свою историю жизни за последние минимум 10 лет.

"Где работал, где учился, что делал с 2014 года. Так что они пытаются таким образом еще и найти тех, кто имеет какое-то отношение к патриотическим движениям или к Вооруженным силам Украины", — рассказал Иван Федоров.

Напомним, во временно оккупированной Новой Каховке уже почти все жители получили внутренние российские паспорта.