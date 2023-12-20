Школьников в оккупации обучают по учебникам идеологов "русского мира"

Школьники на уроке. Иллюстративное фото: Агентство Новости

В России в школах и детских садах начали учить детей по учебникам, созданным Дугином и Прохановым. Такая практика применяется и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом пишет российское издание "Агентство. Новости", ссылаясь на портал "Проект" .

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Что известно о таких пособиях

Отмечается, что учебные заведения в РФ и на оккупированных территориях используют пособия, разработанные медиа-образовательным центром Изборского клуба, созданным ультраконсерваторами Александром Дугиным и Александром Прохановым.

"В "мультимедийных комплексах", которые поставляются в школы, рассказывается о "героях Донбасса" и "единой судьбе Крыма с Россией"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что образовательный центр при Изборском клубе был создан в 2017 году. Он занимается разработкой курсов и пособий для школ, среди которых и образовательные учреждения на оккупированных территориях.

О чем идет речь в учебниках оккупантов

"Уже вышли комплексы "Единая история с Героями Донбасса", "Герои Отечества XX века" и "Моя Россия". Последний курс рекомендует официальный портал Российская электронная школа, одна из его частей называется "Крым и Россия — единственная судьба"", — добавляют в сообщении.

Кроме того, в комплексе "Единая история с Героями Донбасса" есть фильм "Вместе с Россией", который начинается словами:

"Россия долго пыталась договориться и все решить мирным путем. Сегодня против Российской Федерации встал коллективный Запад. Однако мы отстаиваем русский мир".

Скриншот сообщения из Telegram "Агентство. Новости"

Скриншот сообщения из Telegram "Агентство. Новости"

Напомним, в последнее время среди украинской молодежи распространяется российский сериал "Слово пацана", где пропагандируется насилие, криминал и нарративы, присущие РФ. Украинцев предупредили, что этот сериал является враждебной ИПСО для воздействия на украинских подростков, и советуют не просматривать подобный контент.