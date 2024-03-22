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Более тысячи горняков застряли под землей из-за обесточивания шахт

22 марта 2024 14:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Более тысячи горняков застряли под землей из-за обесточивания шахт
Горняк в шахте. Фото иллюстративное: Реальная газета
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Днепропетровской области во время вражеских обстрелов пострадали угледобывающие предприятия, в результате чего они были обесточены. В настоящее время продолжается эвакуация на поверхность застрявших под землей горняков в результате этой ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в пятницу, 22 марта.

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"Ночью во время масштабной атаки врага угледобывающие предприятия Днепропетровской области остались без питания. 1060 шахтеров находились на рабочих местах", — сообщили в компании.

В ДТЭК сообщили, что был введен в действие план ликвидации чрезвычайной ситуации. Спасатели задействовали резервные источники питания и эвакуировали горняков на поверхность.

После эвакуации все горняки проходят медицинское обследование. К счастью, обошлось без пострадавших.

"После заживления шахт и проведения необходимых подготовительных работ добыча угля будет возобновлена", — отметили в компании.

Ранее мы сообщали, что на шахтах Днепропетровщины вместо мобилизованных мужчин работают более 500 женщин. Они, в частности, занимают должности машинистов подземных установок, электрослесарей, инженеров.

Во временно оккупированной части Луганской области уже больше недели без света и воды остаются люди.

война
Украина
шахта
ДТЭК
свет

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