Втрати окупантів — зведення Генштабу

Більше тисячі знищених окупантів — в Генштабі розповіли про нові втрати ворога
8 липня 2024 09:07
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб
За останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 30 червня.
Читайте також:
Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення
Загальні втрати російських окупантів орієнтовно склали:
- особового складу — близько 552190 (+1200) осіб;
- танків — 8171 (+16) одиниць;
- бойових броньованих машин — 15685 (+40) одиниці;
- артилерійських систем — 14966 (+29) одиниць;
- РСЗВ — 1115 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 880 (+1) одиниці;
- літаків — 361 (+1) одиниць;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 893 (+31) одиниці;
- крилатих ракет — 2353 (+1) одиниця;
- кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20150 (+47) одиниці;
- спеціальної техніки — 2 503 (+8) одиниць.
Раніше ми повідомяли, що Сирський під час візиту на Донеччину відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто зараз в боях виборює свободу та незалежність.
Також головнокомандувач ЗСУ відзначив українського воїна, який на Донеччині самостійно взяв у полон чотирьох окупантів.
Читайте Новини.LIVE!