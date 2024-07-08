Втрати окупантів — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

За останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 30 червня.

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Загальні втрати російських окупантів орієнтовно склали:

особового складу — близько 552190 (+1200) осіб;

танків — 8171 (+16) одиниць;

бойових броньованих машин — 15685 (+40) одиниці;

артилерійських систем — 14966 (+29) одиниць;

РСЗВ — 1115 (+0) одиниць;

засобів ППО — 880 (+1) одиниці;

літаків — 361 (+1) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 893 (+31) одиниці;

крилатих ракет — 2353 (+1) одиниця;

кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 20150 (+47) одиниці;

спеціальної техніки — 2 503 (+8) одиниць.

Раніше ми повідомяли, що Сирський під час візиту на Донеччину відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто зараз в боях виборює свободу та незалежність.

Також головнокомандувач ЗСУ відзначив українського воїна, який на Донеччині самостійно взяв у полон чотирьох окупантів.