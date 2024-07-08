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Більше тисячі знищених окупантів — в Генштабі розповіли про нові втрати ворога

8 липня 2024 09:07
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Дмитро Галушка
Редактор
Втрати окупантів — зведення Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

За останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 30 червня.

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Загальні втрати російських окупантів орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 552190 (+1200) осіб;
  • танків — 8171 (+16) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 15685 (+40) одиниці;
  • артилерійських систем — 14966 (+29) одиниць;
  • РСЗВ — 1115 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 880 (+1) одиниці;
  • літаків — 361 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 893 (+31) одиниці;
  • крилатих ракет — 2353 (+1) одиниця;
  • кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20150 (+47) одиниці;
  • спеціальної техніки — 2 503 (+8) одиниць.

Раніше ми повідомяли, що Сирський під час візиту на Донеччину відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто зараз в боях виборює свободу та незалежність. 

Також головнокомандувач ЗСУ відзначив українського воїна, який на Донеччині самостійно взяв у полон чотирьох окупантів.

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