Потери окупантов - сведение Генштаба

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 30 июня.

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Общие потери российских оккупантов ориентировочно составили:

личного состава — около 552190 (+1200) человек;

танков — 8171 (+16) единиц;

боевых бронированных машин — 15685 (+40) единицы;

артиллерийских систем — 14966 (+29) единиц;

РСЗО — 1115 (+0) единиц;

средств ПВО — 880 (+1) единицы;

самолетов — 361 (+1) единиц;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 11 893 (+31) единицы;

крылатых ракет — 2353 (+1) единица;

кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 20150 (+47) единицы;

специальной техники — 2 503 (+8) единиц.

Ранее мы сообщили, что Сырский во время визита в Донбасс отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто сейчас в боях борется за свободу и независимость.

Также главнокомандующий ВСУ отметил украинского воина, который в Донецкой области самостоятельно взял в плен четырех оккупантов .