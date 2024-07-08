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Более тысячи уничтоженных оккупантов — в Генштабе рассказали о новых потерях врага

8 июля 2024 09:07
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Потери окупантов - сведение Генштаба
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 30 июня.

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Общие потери российских оккупантов ориентировочно составили:

  • личного состава — около 552190 (+1200) человек;
  • танков — 8171 (+16) единиц;
  • боевых бронированных машин — 15685 (+40) единицы;
  • артиллерийских систем — 14966 (+29) единиц;
  • РСЗО — 1115 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 880 (+1) единицы;
  • самолетов — 361 (+1) единиц;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 11 893 (+31) единицы;
  • крылатых ракет — 2353 (+1) единица;
  • кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 20150 (+47) единицы;
  • специальной техники — 2 503 (+8) единиц.

Ранее мы сообщили, что Сырский во время визита в Донбасс отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто сейчас в боях борется за свободу и независимость.

Также главнокомандующий ВСУ отметил украинского воина, который в Донецкой области самостоятельно взял в плен четырех оккупантов .

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