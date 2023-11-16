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Більшість росіян хочуть, щоб Путін почав переговори про припинення війни в Україні, — ISW

16 листопада 2023 07:24
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Більшість росіян хочуть, щоб Путін почав переговори про припинення війни в Україні, — ISW
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS/Turar Kazangapov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Згідно з опитуванням, 55% росіян вважають, що Росія повинна почати мирні переговори та припинити війну. Однак 38% висловилися за продовження збройного конфлікту проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За словами аналітиків, незалежна російська опитувальна організація "Левада-Центр" 31 жовтня повідомила, що 55% росіян вважають, що Росія повинна почати мирні переговори, проте 38% виступають за продовження війни. В організації звернули увагу, що хоча цифри дещо зросли з вересня по жовтень на чотири відсотки, в основному вони залишаються незмінними з липня 2023 року. 

 У "Левада-центрі" додали, що підтримка повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишається високою — аж 76% росіян підтримують загарбників в "операції в Україні". Ще 62% опитаних росіян вважають, що повномасштабне вторгнення просувається добре, тоді як 21% вважають, що війна йде дуже погано для Росії.

Водночас 15 листопада опозиційна російська дослідницька організація Russian Field повідомила про подібні цифри, які підтримують переговори, зазначивши, що 48% респондентів сказали, що Росія повинна брати участь у мирних переговорах, і що 74% підтримають Путіна, якщо він підпише мирну угоду вже "завтра". Аналітикам також вдалося дослідити, що росіяни, які довіряють каналам Telegram, вдвічі частіше вважають, що війна погано впливає на Росію, ніж ті, хто покладається на російське телебачення. 

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного Європейською радою з міжнародних відносин, в усьому світі лише мешканці Сполучених Штатів продовжують вірити в перемогу України над Росією. При цьому в Азії та Африці більшість населення переконані, що не Росія винна у розв'язуванні конфлікту. 

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