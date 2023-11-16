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Большинство россиян хотят, чтобы Путин начал переговоры о прекращении войны в Украине, — ISW

16 ноября 2023 07:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Большинство россиян хотят, чтобы Путин начал переговоры о прекращении войны в Украине, — ISW
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS/Turar Kazangapov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Согласно опросу, 55% россиян полагают, что Россия должна начать мирные переговоры и прекратить войну. Однако 38% высказались за продолжение вооруженного конфликта против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По словам аналитиков, независимая российская опросная организация "Левада-Центр" 31 октября сообщила, что 55% россиян полагают, что Россия должна начать мирные переговоры, однако 38% выступают за продолжение войны. В организации обратили внимание, что хотя цифры выросли с сентября по октябрь на четыре процента, в основном они остаются неизменными с июля 2023 года.

В "Левада-центре" добавили, что поддержка полномасштабного вторжения России в Украину остается высокой — 76% россиян поддерживают захватчиков в "операции в Украине". Еще 62% опрошенных россиян считают, что полномасштабное вторжение продвигается хорошо, в то время как 21% считают, что война идет очень плохо для России.

В то же время, 15 ноября оппозиционная российская исследовательская организация Russian Field сообщила о подобных цифрах, поддерживающих переговоры, отметив, что 48% респондентов сказали, что Россия должна участвовать в мирных переговорах, и что 74% поддержат Путина, если он подпишет мирное соглашение уже "завтра". Аналитикам также удалось исследовать, что доверяющие каналам Telegram россияне вдвое чаще считают, что война плохо влияет на Россию, чем те, кто полагается на российское телевидение.

Напомним, по результатам опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям, во всем мире только жители Соединенных Штатов продолжают верить в победу Украины над Россией. При этом в Азии и Африке большинство населения убеждены, что не Россия виновата в разрешении конфликта.

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