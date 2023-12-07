Більшість військових об'єктів України є в Google, — Маляр

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: скриншот з відео

Більшість військових об'єктів України можна знайти на картах Google. Тому на початку війни українська сторона зверталася до компанії стосовно цього.

Про це розповіла колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

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Військові об'єкти України є на картах Google

"Більшість військових об'єктів побудовані ще в радянські часи. І я зараз страшну річ скажу, але більшість з них є в Google і прямо так і підписані", — сказала вона.

За словами Маляр, плани приміщень військових об'єктів були у ворога, і це не є секретом. Тому українською стороною відпрацьовувалися різні сценарії перебігу подій, бо були ризики в перші дні війни.

"Ви знаєте, що і для президента був великий ризик, але він лишився", — пригадала ексзаступниця міністра.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки висунули обвинувачення чотирьом російським військовим. Їх звинувачують у скоєнні воєнних злочинів на території України.

Крім того, ми писали, що до Верховної Ради подали законопроєкт, що стосується обмеження доступу військових до інтернету. Це стосується поширення певного контенту в медіа чи інформаційних системах загального доступу.