Большинство военных объектов Украины есть в Google, — Маляр

Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: скриншот с видео

Большинство военных объектов Украины можно найти на картах Google. Поэтому в начале войны украинская сторона обращалась к компании по этому поводу.

Об этом рассказала бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью журналистке Алесе Бацман.

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Военные объекты Украины находятся на картах Google

"Большинство военных объектов построены еще в советские времена. И я сейчас страшную вещь скажу, но большинство из них есть в Google и прямо так и подписаны", — сказала она.

По словам Маляр, планы помещений военных объектов были у врага и это не секрет. Поэтому украинской стороной отрабатывались разные сценарии хода событий, потому что были риски в первые дни войны.

"Вы знаете, что и для президента был большой риск, но он остался", — вспомнила экс-замминистра.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки предъявили обвинение четырем российским военным. Они обвиняются в совершении военных преступлений на территории Украины.

Кроме того, мы писали, что в Верховную Раду подали законопроект, касающийся ограничения доступа военных к Интернету. Это касается распространения определенного контента в СМИ или информационных системах общего доступа.