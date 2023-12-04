Деталі військової операції ЗСУ на лівобережній частині Херсонщини

Українські військові на зимовому фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська армія зуміла не тільки захопити плацдарми на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а й утримати їх, закріпитися і розширити підконтрольну територію. Якими будуть перспективи ЗСУ на цьому напрямку — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Кринки як одна з ключових точок на мапі війни

Українська армія ще із середини 2023 року розпочала точкові операції на лівому, поки що окупованому, березі Дніпра в Херсонській області. До того військовослужбовці ЗСУ намагалися взяти під контроль острови у дельті річки, але згодом перейшли до складнішого завдання — відбиття в окупантів територій уже власне на узбережжі.

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Основні події на цьому напрямку розвернулися на ділянці між Олешками та Новою Каховкою. Власне, між двома колишніми мостами — Антонівським, який пов’язував із лівобережжям Херсон, та мостом на знищеній росіянами Каховській гідроелектростанції.

Ця ділянка фронту є стратегічно важливою з логістичних причин. Саме тут проходять автомобільні траси, які пов’язують узбережжя Дніпра з Кримом та Мелітополем. Саме через ці траси відбувається постачання російським військам зброї, боєприпасів та нових мобілізованих та завербованих на контракт військовослужбовців у окупаційний контингент.

Село Кринки, яке зараз стало одним із ключових точок на мапі театру воєнних дій, розташоване посередині між Олешками і Новою Каховкою, неподалік від Козачих Лагерів, де ЗСУ спочатку і відвоювали частину лівобережної території. А поруч із селом, в кількох кілометрах, проходить траса Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, одна із цих важливих для російських військ магістралей. Саме тому в районі Кринок зараз і відбуваються активні бої, поки що лише стрілецькі, бо українська армія не має можливості перекинути на лівобережний плацдарм важке озброєння.

Навіщо ЗСУ село на Херсонщині

Але "не має можливості" ще не означає "не перекине". Питання десантної операції через Дніпро постало перед українською армією не зараз. Є версія, що саме спробою зірвати такі плани ЗСУ і було продиктоване рішення окупантів щодо підриву греблі Каховської гідроелектростанції. Втім, якщо це і змінило плани українського командування, то не принципово.

До того ж, ми зараз входимо у зимовий період, який у перспективі може обернутися новими можливостями для Сил оборони України. Зниження температури до мінусових показників і, як наслідок, замерзання Дніпра означатиме фактичне створення природнього мостового переходу, який можна використати для перекидання великої кількості військ та важкої техніки, включаючи танки, на лівий берег.

Звісно ж, для цього потрібні відповідні умови. Так, військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник у коментарі Новини.LIVE наголосив, що для проведення такої операції потрібно, аби товщина льоду на Дніпрі у відповідному місці перевищила 1 метр. Це означає, що для створення умов для десантної операції потрібен час, але це не виключає її повністю. Тож за низьких температур український прорив через Дніпро стає цілком реальним.

Саме для цього і захоплювалися плацдарми на лівому березі Херсонщини, зокрема в районі Кринок. Бо самі по собі вони не є чимось стратегічно важливим — утримати їх під потужним артилерійським та авіаційним вогнем ворога буде дуже важко. А якщо вважати ці невеличкі десантні групи, які закріпилися на лівобережжі, лише початковим етапом усієї херсонської операції, усе стає на свої місця.

Херсонські перспективи ЗСУ

Що ж зараз відбувається в районі Кринок? В соцмережах регулярно з’являються відеозаписи боїв, які відбуваються на території чи в околицях цього населеного пункту. Це свідчить про те, що російським окупаційним військам не вдалося відбити плацдарм, який раніше захопили українські військові.

Таким чином, Сили оборони України зуміли зачепитися за землю на лівобережжі Дніпра, що є стратегічно важливим з двох причин. По-перше, для успішної десантної операції через замерзлу річку необхідно мати контроль над територію, куди будуть перекидатися війська. По-друге, поруч із Кринками та іншими плацдармами, які уже контролюють ЗСУ, проходять важливі для росіян автомобільні траси, які використовуються як основні логістичні шляхи.

Саме активність українських військових, які героїчно утримують позиції на лівобережжі, готуючи тим самим ґрунт для майбутніх операцій та заважаючи окупантам вести повноцінну логістику в регіоні, стала причиною появи чуток про те, що російське командування військ, які дислокуються на Херсонщині, почало всерйоз розглядати варіант із "жестом доброї волі" з Олешок, міста, яке є важливим для окупантів з точки зору вогневого контролю над Херсоном.

У будь-якому разі, навіть якщо рішення про десантну операцію через Дніпро не буде ухвалене, а звільнення цієї території відбуватиметься іншим шляхом, те, що Збройні сили України зараз контролюють частину узбережжя на лівому боці Дніпра і поступово розширюють зону свого контролю, є серйозним успіхом. Росіяни ж поступово здають позиції і, ймовірно, будуть змушені відступити углиб регіону, ближче до адмінкордону з Кримом.