Детали военной операции ВСУ на левобережной части Херсонской области

Украинские военные на зимнем фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия смогла не только захватить плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области, но и удержать их, закрепиться и расширить подконтрольную территорию. Какими будут перспективы ВСУ в этом направлении — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Крынки как одна из ключевых точек на карте войны

Украинская армия еще с середины 2023 года начала точечные операции на левом, пока оккупированном, берегу Днепра в Херсонской области. До этого военнослужащие ВСУ пытались взять под контроль острова в дельте реки, но впоследствии перешли к более сложной задаче — освобождению от оккупантов территорий на побережье.

Читайте также:

Основные события в этом направлении развернулись на участке между Олешками и Новой Каховкой. Собственно, между двумя бывшими мостами — Антоновским, связывавшим с левобережьем Херсон, и мостом на уничтоженной россиянами Каховской гидроэлектростанции.

Этот участок фронта является стратегически важным по логистическим причинам. Именно здесь проходят автомобильные трассы, связывающие побережье Днепра с Крымом и Мелитополем. Именно через эти трассы происходит снабжение российских войск оружием, боеприпасами и новыми мобилизованными и завербованными на контракт военнослужащими в оккупационный контингент.

Село Крынки, которое стало одним из ключевых точек на карте театра военных действий, расположено посередине между Олешками и Новой Каховкой, неподалеку от Казачьих Лагерей, где ВСУ сначала и отвоевали часть левобережной территории. А рядом с селом в нескольких километрах проходит трасса Одесса — Мелитополь — Новоазовск, одна из важных для российских войск магистралей. Именно поэтому в районе Крынок сейчас и проходят активные бои, пока только стрелковые, потому что у украинской армии нет возможности перебросить на левобережный плацдарм тяжелое вооружение.

Зачем ВСУ село в Херсонской области

Но "не имеет возможности" еще не означает "не перебросит". Вопрос десантной операции через Днепр встал перед украинской армией не сейчас. Есть версия, что именно попыткой сорвать такие планы ВСУ и было продиктовано решение оккупантов по подрыву плотины Каховской гидроэлектростанции. Впрочем, если это изменило планы украинского командования, то не принципиально.

К тому же, мы сейчас входим в зимний период, который в перспективе может обернуться новыми возможностями для Сил обороны Украины. Снижение температуры до минусовых показателей и, как следствие, замерзание Днепра будут означать фактическое создание естественного мостового перехода, который можно использовать для перебрасывания большого количества войск и тяжелой техники, включая танки, на левый берег.

Конечно, для этого нужны соответствующие условия. Так, военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в комментарии Новини.LIVE подчеркнул, что для проведения такой операции нужно, чтобы толщина льда на Днепре в соответствующем месте превысила 1 метр. Это означает, что для создания условий для десантной операции требуется время, но не исключает ее полностью. Так что при низких температурах украинский прорыв через Днепр становится вполне реальным.

Именно для этого и захватывались плацдармы на левом берегу Херсона, в частности в районе Крынок. Потому что сами по себе они не являются чем-то стратегически важным — удержать их под мощным артиллерийским и авиационным огнем врага будет очень тяжело. А если считать эти небольшие десантные группы, закрепившиеся на левобережье, только начальным этапом всей херсонской операции, все становится на свои места.

Херсонские перспективы ВСУ

Что же сейчас происходит в районе Крынок? В соцсетях регулярно появляются видеозаписи боев, происходящих на территории или в окрестностях этого населенного пункта. Это свидетельствует о том, что российским оккупационным войскам не удалось отбить плацдарм, ранее взятый под контроль украинскими военными.

Таким образом, Силы обороны Украины сумели зацепиться за землю на левобережье Днепра, что стратегически важно по двум причинам. Во-первых, для успешной десантной операции через замерзшую реку необходимо иметь контроль над территорией, куда будут перебрасываться войска. Во-вторых, рядом с Крынками и другими плацдармами, уже контролируюемыми ВСУ, проходят важные для россиян автомобильные трассы, которые используются как основные логистические пути.

Именно активность украинских военных, которые героически удерживают позиции на левобережье, готовя тем самым почву для будущих операций и мешая оккупантам вести полноценную логистику в регионе, привела к появлению слухов о том, что российское командование войск, дислоцирующихся на Херсонщине, начало всерьез рассматривать вариант "жеста доброй воли" из Олешек, города, который важен для оккупантов с точки зрения огневого контроля над Херсоном.

В любом случае, даже если решение о десантной операции через Днепр не будет принято, а освобождение этой территории будет проходить другим путем — то, что Вооруженные силы Украины сейчас контролируют часть побережья на левой стороне Днепра и постепенно расширяют зону своего контроля, является серьезным успехом. Россияне же постепенно сдают позиции и, вероятно, будут вынуждены отступить вглубь региона, ближе к админгранице с Крымом.