Благодійники із Чехії придбають 10 тис. FPV-дронів для українських військових

Головнокомандувач збройних сил Чехії Карел Ржехка з FPV-дроном. Фото: iROZHLAS

Військові та резервісти з Чехії об'єднали зусилля, щоб придбати 10 тисяч FPV-дронів для українських військових. Закупівля відбувається в рамках проєкту Nemesis.

Про це повідомляє iROZHLAS.

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Чеські благодійники та вихідці із силових структур заснували асоціацію Group D під керівництвом головнокомандувача чеської армії Карела Ржехка. Вони запустили збір на 10 тисяч дронів.

"Росіяни зрозуміли важливість безпілотників на полі бою і нарощують їх виробництво під час війни. Роблять це у в’язницях і школах. Ми розуміємо, що треба якось реагувати", — розповів інвестор і військовослужбовець резерву армії Ян Веверка.

Зовсім скоро асоціація запустить публічний збір коштів під назвою Nemesis. Благодійники та резервісти з Чехії хочуть зібрати близько 4,5 млн доларів.

Допомога Україні від Чехії

Головнокомандувач чеської армії заявив, що у країні також є інші збори на допомогу Україні, однак, за його словами, ініціатива Group D унікальна тим, що завдяки своїм солдатам вона точно знає, чого і де найбільше потребує українська армія.

"Оскільки асоціація має зв’язки з людьми в армії та активному резерві, вона здатна добре оцінити, що дійсно може мати стратегічний вплив. І дрони — один із випадків", — пояснив Ржехка.

Він каже, що учасники проєкту докладуть зусиль, щоб безпілотники були вироблені з урахуванням знань та побажань отриманих із України. До того ж асоціація перевірить, наскільки дрони стійкі до сигналів РЕБ.

Головнокомандувач армії Чехії зазначив, що формування асоціації є вигідним і для його солдатів, адже, як і під час навчання українських військових у країні, вона також зможе набувати знань отриманих з російсько-української війни.

"Наші українські партнери готові ділитися з нами всім своїм досвідом, організовувати з нами професійні семінари, надавати нам безцінну для нас інформацію. Просто ніхто не дає вам цього. І якщо ви даєте комусь кілька тисяч дронів, це також має ефект", — додав Ржехка.

Нагадаємо, у російсько-українській війні 2024 року відбудуться "значні зрушення", які матимуть вирішальне значення у розгортанні подій на полі бою. Утім, ймовірно, вони будуть не на користь України. Йдеться про майбутні вибори у РФ та США.

Також ми писали, що у Чехії видали ліцензії на комерційне постачання військової техніки в Україну. За оцінками, менше половини вже завершених проєктів становлять близько 51,2 млрд крон.