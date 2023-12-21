Благотворители из Чехии приобретут 10 тыс. FPV-дронов для украинских военных

Главнокомандующий вооруженными силами Чехии Карел Ржехка с FPV-дроном. Фото: iROZHLAS

Военные и резервисты из Чехии объединили усилия, чтобы приобрести 10 тысяч FPV-дронов для украинских военных. Закупка производится в рамках проекта Nemesis.

Об этом сообщает iROZHLAS.

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FPV-дроны для Украины

Чешские благотворители и выходцы из силовых структур основали ассоциацию Group D под руководством главнокомандующего чешской армией Карела Ржехка. Они запустили сбор на 10 тысяч дронов.

"Россияне поняли важность беспилотников на поле боя и наращивают их производство во время войны. Делают это в тюрьмах и школах. Мы понимаем, что надо как-то реагировать", — рассказал инвестор и военнослужащий резерва армии Ян Веверка.

Совсем скоро ассоциация запустит публичный сбор средств под названием Nemesis. Благотворители и резервисты из Чехии хотят собрать около 4,5 млн долларов.

Помощь Украине от Чехии

Главнокомандующий чешской армией заявил, что в стране также есть другие сборы в помощь Украине, однако, по его словам, инициатива Group D уникальна тем, что благодаря своим солдатам она точно знает, в чем и где больше всего нуждается украинская армия.

"Поскольку ассоциация имеет связи с людьми в армии и активном резерве, она способна хорошо оценить, что действительно может оказать стратегическое влияние. И дроны — один из случаев", — объяснил Ржехка.

Он говорит, что участники проекта приложат усилия, чтобы беспилотники были произведены с учетом знаний и пожеланий, полученных из Украины. К тому же ассоциация проверит, насколько дроны устойчивы к сигналам РЭБ.

Главнокомандующий армии Чехии отметил, что формирование ассоциации является выгодным и для его солдат, ведь, как и во время обучения украинских военных в стране, она также сможет приобретать знания, полученные с российско-украинской войны.

"Наши украинские партнеры готовы делиться с нами всем своим опытом, организовывать с нами профессиональные семинары, предоставлять нам бесценную для нас информацию. Просто никто не дает вам этого. И если вы даете кому-то несколько тысяч дронов, это также имеет эффект", — добавил Ржехка.

Напомним, в российско-украинской войне 2024 года произойдут "значительные сдвиги", которые будут иметь решающее значение в развертывании событий на поле боя. Впрочем, вероятно, они будут не в пользу Украины. Речь идет о предстоящих выборах в РФ и США.

Также мы писали, что в Чехии выдали лицензии на коммерческие поставки военной техники в Украину. По оценкам, менее половины уже завершенных проектов составляют около 51,2 млрд крон.