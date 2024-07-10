Ентоні Блінкен заявив, що в Україну прямують винищувачі F-16

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari/Pool

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що винищувачі F-16 вже перебувають на шляху до України. Їх передають з Данії та Нідерландів.

Про це Ентоні Блінкен сказав на саміті НАТО у середу, 10 липня.

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"Поки ми говоримо, зараз йде передача літаків F-16, які йдуть з Данії, йдуть з Нідерландів, і ці літаки будуть літати в небі України цього літа", — наголосив Блінкен.

Він також зазначив, що протягом наступних декількох днів буде оголошено "потужний пакет" для України, який побудує чіткий і міцний "міст" для членства країни в НАТО.

Нагадаємо, Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Поставки літаків почнуться цього року.

Також Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні заявив, що Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16, аби ефективно протистояти Росії у небі. Він висловив вдячність партнерам за додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, проте зазначив, що цієї кількості все одно недостатньо.