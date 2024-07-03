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Винищувачі F-16 можуть прибути в Україну із запізненням — експерт назвав причини

3 липня 2024 05:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Коли Україна отримає перші винищувачі F-16 — думка експерта
Американський винищуач F-16. Фото: Lockheed Martin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

ЗСУ можуть отримати американські винищувачі F-16 не влітку, а восени цього року. При цьому сучасні винищувачі навряд чи змінять ситуацію на фронті. 

Про це у коментарі німецькому телеканалу Welt сказав ветеран АТО, очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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На думку журналістів, терміни прибуття винищувачів постійно змінюються, оскільки Україна поки що не готова їх прийняти та використовувати. Адже підготовка пілотів F-16 — довготривалий процес. До того ж ЗСУ намагаються "зачистити" небо перед прибуттям F-16, щоб убезпечити їхню роботу на фронті.  

За словами Тараса Чмута, наразі невідомо, яку саме версію F-16 отримають ВПС України.

"Все залежить від того, який саме тип F-16 буде поставлений. Наприклад, наскільки далекосяжним є радарний модуль, і яким є озброєння", — говорить колишній військовий.

На думку ветерана, винищувачі будуть розгорнуті в Україні лише восени, а не влітку, як очікувалось раніше. Однак якщо Україна хоче мати  "історією успіху" F-16, поспішати не варто. Водночас Чмут вважає, що американські винищувачі не зможуть змінити правила гри.

Нагадаємо, 1 липня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила про видачу дозволу на експорт 24 винищувачів F-16 Україні.

Також ми повідомляли, що у Данії підготували перших 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16. 

війна ЗСУ ППО винищувач Росія F-16

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