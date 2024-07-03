Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Истребители F-16 могут прибыть в Украину с опозданием — эксперт назвал причины arrow

Истребители F-16 могут прибыть в Украину с опозданием — эксперт назвал причины

3 июля 2024 05:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Когда Украина получит первые истребители F-16 — мнение эксперта
Американский истребитель F-16. Фото: Lockheed Martin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

ВСУ могут получить американские истребители F-16 не летом, а осенью 2024 года. При этом современные истребители вряд ли изменят ситуацию на фронте.

Об этом в комментарии немецкому телеканалу Welt сказал ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Читайте также:

Причины задержки F-16

По мнению журналистов, сроки прибытия истребителей постоянно изменяются, поскольку Украина пока не готова их принять и использовать. Ведь подготовка пилотов F-16 – длительный процесс. К тому же, ВСУ пытаются "зачистить" небо перед прибытием F-16, чтобы обезопасить их работу на фронте.

По словам Тараса Чмута, неизвестно, какую именно версию F-16 получат ВВС Украины.

"Все зависит от того, какой именно тип F-16 будет поставлен. Например, какой радиус действия радарного модуля, и каково вооружение", — говорит бывший военный.

По мнению ветерана, истребители будут развернуты в Украине только осенью, а не летом, как ожидалось ранее. Однако если Украина хочет получить "историю успеха" F-16, торопиться не стоит. В то же время, Чмут считает, что американские истребители не смогут изменить правила игры.

Напомним, 1 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о выдаче разрешения на экспорт 24 истребителей F-16 Украине.

Также мы сообщали, что в Дании подготовили первых 50 украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16.

война ВСУ ПВО истребитель Россия F-16

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны