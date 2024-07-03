Когда Украина получит первые истребители F-16 — мнение эксперта

Американский истребитель F-16. Фото: Lockheed Martin

ВСУ могут получить американские истребители F-16 не летом, а осенью 2024 года. При этом современные истребители вряд ли изменят ситуацию на фронте.

Об этом в комментарии немецкому телеканалу Welt сказал ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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По мнению журналистов, сроки прибытия истребителей постоянно изменяются, поскольку Украина пока не готова их принять и использовать. Ведь подготовка пилотов F-16 – длительный процесс. К тому же, ВСУ пытаются "зачистить" небо перед прибытием F-16, чтобы обезопасить их работу на фронте.

По словам Тараса Чмута, неизвестно, какую именно версию F-16 получат ВВС Украины.

"Все зависит от того, какой именно тип F-16 будет поставлен. Например, какой радиус действия радарного модуля, и каково вооружение", — говорит бывший военный.

По мнению ветерана, истребители будут развернуты в Украине только осенью, а не летом, как ожидалось ранее. Однако если Украина хочет получить "историю успеха" F-16, торопиться не стоит. В то же время, Чмут считает, что американские истребители не смогут изменить правила игры.

Напомним, 1 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о выдаче разрешения на экспорт 24 истребителей F-16 Украине.

Также мы сообщали, что в Дании подготовили первых 50 украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16.