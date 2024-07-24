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Boeing та "Антонов" спільно вироблятимуть військові дрони в Україні

24 липня 2024 04:42
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Boeing і "Антонов" будуть співпрацювати в оборонній сфері і виготовляти дрони
Український військовий тримає в руках ударний дрон. Фото: mezha.media
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Американська корпорація Boeing та українська компанія "Антонов" підписали Меморандум про взаєморозуміння в вівторок, 23 липня. Документ має на меті сприяти потенційній співпраці в оборонній сфері, зокрема виробництві безпілотників в Україні.

Про це повідомляє Boeing на офіційному сайті. 

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Документ визначає галузі потенційної співпраці між компаніями, а саме навчання, логістичну підтримку та ремонт тактичних безпілотників ЗСУ, зокрема й ScanEagle. Також компанії розглянуть можливість, за якої "Антонов" надаватиме інженерну підтримку Boeing.

Boeing і "Антонов" будуть виготовляти разом БпЛА
Підписання Меморандуму про взаєморозуміння. Фото: boeing.mediaroom.com

"Ми раді продовжити співпрацю з ДП "Антонов" для підтримки розвитку та економічного зростання України. Ця угода демонструє наші постійні зусилля, спрямовані на пошук нових можливостей для співпраці з українською промисловістю, що було підкреслено підписанням нами раніше цього року Договору про співпрацю з оборонно-промисловим комплексом України", — наголосив президент і гендиректор Boeing Defence, Space & Security Тед Колберт.

Гендиректор "Антонова" Євген Гаврилов заявив, що угода сприятиме розвитку оборонної промисловості України та майбутнім проєктам з Boeing.

Чим займається компанія Boeing

Boeing є провідною світовою аерокосмічною компанією, яка розробляє, виробляє та обслуговує літаки, оборонну продукцію й космічні системи в понад 150 країнах.

Що виготовляє Boeing
Літак Boeing. Фото: Marian Lockhart / Boeing

Ударні дрони ЗСУ

Нагадаємо, що бойові дрони в руках українських військових перетворюються в смертний вирок для російських окупантів. Так, нещодавно в ГУР показали кадри спецоперації із застосуванням новітніх дронів для знищення ворожих цілей. 

Водночас командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка пояснив, що перевага України над російськими окупантами полягає в людях, які вміють керувати дронами. 

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