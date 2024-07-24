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Boeing и "Антонов" будут совместно производить военные дроны в Украине

24 июля 2024 04:42
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Boeing и "Антонов" будут сотрудничать в оборонной сфере и производить дроны
Украинский военный держит в руках ударный дрон. Фото: mezha.media
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Американская корпорация Boeing и украинская компания "Антонов" подписали Меморандум о взаимопонимании во вторник, 23 июля. Целью документа является содействие потенциальному сотрудничеству в оборонной сфере, в частности производстве беспилотников в Украине.

Об этом сообщает Boeing на официальном сайте.

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Boeing и "Антонов" будут сотрудничать в оборонной сфере

Документ определяет области потенциального сотрудничества между компаниями, а именно обучение, логистическую поддержку и ремонт тактических беспилотников ВСУ, в том числе ScanEagle. Также компании рассмотрят возможность, при которой Антонов будет оказывать инженерную поддержку Boeing.

Boeing и "Антонов" будут производить вместе БпЛА
Подписание Меморандума о взаимопонимании. Фото: boeing.mediaroom.com

"Мы рады продолжить сотрудничество с ГП "Антонов" для поддержки развития и экономического роста Украины. Это соглашение демонстрирует наши постоянные усилия, направленные на поиск новых возможностей для сотрудничества с украинской промышленностью, что было подчеркнуто подписанием нами ранее в этом году Договора о сотрудничестве с оборонно-промышленным комплексом Украины", — подчеркнул президент и гендиректор Boeing Defence, Space & Security Тед Колберт.

Гендиректор "Антонова" Евгений Гаврилов заявил, что соглашение будет способствовать развитию оборонной промышленности Украины и будущим проектам с Boeing.

Чем занимается компания Boeing

Boeing является ведущей мировой аэрокосмической компанией, разрабатывающей, производящей и обслуживающей самолеты, оборонную продукцию и космические системы в более чем 150 странах.

Что производит Boeing
Самолет Boeing. Фото: Marian Lockhart/Boeing

Ударные дроны ВСУ

Напомним, что боевые дроны в руках украинских военных превращаются в смертный приговор для российских оккупантов. Так, недавно в ГУР показали кадры спецоперации с применением новейших дронов для уничтожения вражеских целей.

В то же время командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченко объяснил, что преимущество Украины над российскими оккупантами заключается в людях, умеющих управлять дронами.

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