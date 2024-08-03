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Боєць Азову пояснив, чому найлегендарніший командир батальйону ніколи не дає інтерв'ю

3 серпня 2024 17:02
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Чому комбат Азову Редіс не дає інтерв'ю — пояснення бійця полку Буйвола
Комбат полку "Азов" Денис Прокопенко на зустрічі. Фото: полк "Азов"
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Старший сержант та інструктор полку Національної гвардії України "Азов" Анатолій Леоненко на псевдо "Буйвол" розповів, чому комбат Денис "Редіс" Прокопенко ніколи не дає інтерв'ю. За його словами, легендарний воєначальник наразі зайнятий війною.

Про це він сказав в інтерв'ю Online.ua.

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За словами військового, є речі, про які комбат краще промовчить. Водночас заявив, що Редіс має надпотужну енергетику та харизму. 

"Коли Редіс прибиває шеврон, аж хитаєшся від його удару. Він коли говорить, завжди йдуть мурашки по шкірі, бо є прикладом, справжнім наставником та мотиватором", — каже Леоненко.

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Нацгвардія Україна військові полк "Азов" інтерв'ю війна в Україні

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