Почему комбат Азову Редис не дает интервью — объяснение бойца полка Буйвола

Комбат полка "Азов" Денис Прокопенко на встрече. Фото: полк "Азов"

Старший сержант и инструктор полка Национальной гвардии Украины "Азов" Анатолий Леоненко на псевдо "Буйвол" рассказал, почему комбат Денис "Редис" Прокопенко никогда не дает интервью. По его словам, легендарный военачальник занят войной.

Об этом он сказал в интервью Online.ua.

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По словам военного, есть вещи, о которых комбат лучше умолчит. В то же время заявил, что Редис обладает сверхмощной энергетикой и харизмой.

"Когда Редис прибивает шеврон, покачиваешься от его удара. Он когда говорит, всегда идут мурашки по коже, потому что является примером, настоящим наставником и мотиватором", — говорит Леоненко.