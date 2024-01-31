Боррель відповів, чи передасть ЄС Україні обіцяний мільйон снарядів до березня

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Європейський Союз до березня зможе надати нашій державі лише понад 500 тисяч артилерійських снарядів. До цього було обіцяно поставити мільйон боєприпасів.

Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель під час брифінгу.

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Що сказав Боррель про постачання боєприпасів

"Від минулого березня до сьогодні, до початку цього року ми поставили 330 тисяч боєприпасів. Отже ми маємо третину мети, головним чином це снаряди, взяті з наявних запасів. До березня я очікую, що ця цифра зросте на понад 200 тисяч, таким чином досягнувши 524 тисячі. Це буде більше від половини від мети", — запевнив дипломат.

За його словами, робота щодо цього питання перебуває у постійному процесі.

"Європейська оборонна машина працює і до кінця року плановані постачання перевищать мільйон снарядів. Ситуація з постачаннями буде покращуватися у найближчі місяці", — наголосив Боррель.

Підвищення рівня виробничих потужностей в ЄС

Своєю чергою очільник європейської дипломатії нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ проти України виробничі потужності Євросоюзу зросли на 40%.

"Сьогодні європейські виробничі потужності для боєприпасів складають мільйон снарядів на рік. Але до кінця року ця цифра складе 1,4 млн снарядів", — сказав політик.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що наразі економія боєприпасів на передовій і справді доволі жорстка, також є невелика проблематика з ЗРК. Однак він наголосив, що поставки партнерів не припиняються.