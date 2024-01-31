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Боррель ответил, передаст ли ЕС Украине обещанный миллион снарядов к марту

31 января 2024 23:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Боррель ответил, передаст ли ЕС Украине обещанный миллион снарядов к марту
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Европейский Союз до марта сможет предоставить нашему государству только более 500 тысяч артиллерийских снарядов. До этого было обещано поставить миллион боеприпасов.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время брифинга.

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Что сказал Боррель о поставках боеприпасов

"С прошлого марта до сегодняшнего дня, до начала этого года мы поставили 330 тысяч боеприпасов. Так что мы имеем треть цели, главным образом это снаряды, взятые из имеющихся запасов. К марту я ожидаю, что эта цифра вырастет более чем на 200 тысяч, таким образом достигнув 524 тысячи. Это будет больше половины от цели", — заверил дипломат.

По его словам, работа по этому вопросу находится в постоянном процессе.

"Европейская оборонная машина работает и до конца года планируемые поставки превысят миллион снарядов. Ситуация с поставками будет улучшаться в ближайшие месяцы", — подчеркнул Боррель.

Повышение уровня производственных мощностей в ЕС

В свою очередь глава европейской дипломатии напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ против Украины производственные мощности Евросоюза выросли на 40%.

"Сегодня европейские производственные мощности для боеприпасов составляют миллион снарядов в год. Но к концу года эта цифра составит 1,4 млн снарядов", — сказал политик.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что сейчас экономия боеприпасов на передовой действительно довольно жесткая, также есть небольшая проблематика с ЗРК. Однако он подчеркнул, что поставки партнеров не прекращаются.

Европейский союз
оружие
военная помощь
боеприпасы
Жозеп Боррель
война в Украине

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