Експерт Коваленко розповів, чи є в Україні дефіцит снарядів та протиракет для ППО

Український захисник стріляє з гаубиці. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що наразі економія боєприпасів на передовій і справді доволі жорстка, також є невелика проблематика з ЗРК. Однак він наголосив, що поставки партнерів не припиняються.

Про це повідомляє 24 Канал.

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"Загально говорити про снарядний голод української армії дуже важко. Упродовж 2022 року ми робили 5 — 7 тисяч пострілів на добу. Так само майже упродовж усього 2023 року. Тільки в жовтні ми вийшли інколи на рівень 9 — 10 тисяч пострілів на добу", — розповів Коваленко.

За його словами, порівняно з росіянами ми упродовж двох років перебували "у стані снарядного голоду", однак нам вдалося наступати й перемагати.

"Щодо протиракет — у нас дійсно є деяка проблематика з зенітно-ракетними комплексами, особливо радянського типу, які дефіцитні і закінчуються. З іншого боку, ми бачимо, що зараз проводиться модернізація ЗРК "Бук", "Куб". На них встановлюється не тільки нове обладнання, а також можливість використовувати пусковими установками ракети типу Rim-7 Sea Sparrow і АІМ-9. Це можливість використовувати платформу, яких у нас достатньо, для ракет, яких у наших партнерів достатньо", — зазначив Коваленко.

Він зауважив, що російські ракети, як правило, використовуються з ЗРК різного радіуса дії, а дрони-камікадзе переважно збиваються стрілецькою або зенітно-гарматною зброєю.

"Ті ж самі самохідні зенітні установки Gepard прекрасно себе продемонстрували, як і наші мобільні групи перехоплення. Так що, саме ця компонента, особливо середнього і великого радіуса дії, взагалі не залучається в таких випадках", — додав експерт.

Нагадаємо, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив свою думку стосовно процесу мобілізації в Україні через повномасштабну війну. Зокрема, він заявив, що приєднати до лав Збройних сил одразу 500 тисяч осіб — це дуже небезпечно.