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Эксперт Коваленко рассказал, есть ли в Украине дефицит снарядов и противоракет для ПВО

26 января 2024 05:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Эксперт Коваленко рассказал, есть ли в Украине дефицит снарядов и противоракет для ПВО
Украинский защитник стреляет из гаубицы. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что сейчас экономия боеприпасов на передовой и вправду довольно жесткая, также есть небольшая проблематика с ЗРК. Однако он подчеркнул, что поставки партнеров не прекращаются.

Об этом сообщает 24 Канал.

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"В общем говорить о снарядном голоде украинской армии очень тяжело. На протяжении 2022 года мы производили 5-7 тысяч выстрелов в сутки. Так же почти на протяжении всего 2023 года. Только в октябре мы вышли иногда на уровень 9-10 тысяч выстрелов в сутки", — рассказал Коваленко.

По его словам, по сравнению с россиянами мы в течение двух лет находились "в состоянии снарядного голода", однако нам удалось наступать и побеждать.

"О противоракетах — у нас действительно есть некоторая проблематика с зенитно-ракетными комплексами, особенно советского типа, которые дефицитны и заканчиваются. С другой стороны, мы видим, что сейчас проводится модернизация ЗРК "Бук", "Куб". На них устанавливается не только новое оборудование, а также возможность использовать пусковыми установками ракеты типа Rim-7 Sea Sparrow и АИМ-9. Это возможность использовать платформу, которой у нас достаточно, для ракет, которых у наших партнеров достаточно", — отметил Коваленко.

Он заявил, что российские ракеты, как правило, используются с ЗРК разного радиуса действия, а дроны-камикадзе преимущественно сбиваются стрелковым или зенитно-пушечным оружием.

"Те же самоходные зенитные установки Gepard прекрасно себя продемонстрировали, как и наши мобильные группы перехвата. Так что, именно эта компонента, особенно среднего и большого радиуса действия, вообще не привлекается в таких случаях", — добавил эксперт.

Напомним, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказал свое мнение по поводу процесса мобилизации в Украине из-за полномасштабной войны. В частности, он заявил, что присоединить в ряды Вооруженных сил сразу 500 тысяч человек — это очень опасно.

оружие
Украина
боеприпасы
ПВО
ракеты
война в Украине
війна
Александр Коваленко

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