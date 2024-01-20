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ЄС цього року зможе виготовити понад мільйон снарядів — більшість отримає Україна

20 січня 2024 12:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ЄС цього року зможе виготовити понад мільйон снарядів — більшість отримає Україна
Український військовий на фронті. Ілюстративне фото: REUTERS/Thomas Peter
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Країни Європейського Союзу в 2024 році можуть виготовити від 1,3 до 1,4 млн снарядів. Більшу кількість з них передадуть Україні у межах військової допомоги.

Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише RTBF.

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"Ми продовжимо нарощувати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 млн штук до кінця нинішнього року і продовжимо значно нарощувати їх у 2025 році", — запевнив він.

Бретон додав, що країни ЄС в березні або квітні цього року зможуть досягти мети виробляти один мільйон снарядів за рік. 

Підтримка України

"Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі, і в агресивній війні, яку веде РФ в Україні, Європа має продовжувати підтримувати Україну всіма своїми коштами", — зауважив посадовець.

За його словами, більшість з випущених у 2024 році снарядів відправлять Україні, адже допомагати країні, яка воює, є пріоритетом. 

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили оборонні потреби України на полі бою у пакеті військової допомоги.

Європейський союз
зброя
ЗСУ
військова допомога
військові
боєприпаси

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