ЄС цього року зможе виготовити понад мільйон снарядів — більшість отримає Україна
Країни Європейського Союзу в 2024 році можуть виготовити від 1,3 до 1,4 млн снарядів. Більшу кількість з них передадуть Україні у межах військової допомоги.
Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише RTBF.
Нарощення виробництва боєприпасів
"Ми продовжимо нарощувати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 млн штук до кінця нинішнього року і продовжимо значно нарощувати їх у 2025 році", — запевнив він.
Бретон додав, що країни ЄС в березні або квітні цього року зможуть досягти мети виробляти один мільйон снарядів за рік.
Підтримка України
"Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі, і в агресивній війні, яку веде РФ в Україні, Європа має продовжувати підтримувати Україну всіма своїми коштами", — зауважив посадовець.
За його словами, більшість з випущених у 2024 році снарядів відправлять Україні, адже допомагати країні, яка воює, є пріоритетом.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили оборонні потреби України на полі бою у пакеті військової допомоги.
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