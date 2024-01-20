ЕС в этом году сможет изготовить более миллиона снарядов — большинство получит Украина

Украинский военный на фронте. Иллюстративное фото: REUTERS/Thomas Peter

Страны Европейского Союза в 2024 году могут изготовить от 1,3 до 1,4 млн снарядов. Большее количество из них передадут Украине в рамках военной помощи.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, пишет RTBF.

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Наращивание производства боеприпасов

"Мы продолжим наращивать наши производственные мощности, вероятно, до 1,3-1,4 млн штук до конца нынешнего года и продолжим значительно наращивать их в 2025 году", — заверил он.

Бретон добавил, что страны ЕС в марте или апреле этого года смогут добиться цели производить один миллион снарядов в год.

Поддержка Украины

"Мы переживаем решающий момент для нашей коллективной безопасности в Европе, и в агрессивной войне, которую ведет РФ в Украине, Европа должна продолжать поддерживать Украину всеми своими средствами", — отметил чиновник.

По его словам, большинство из выпущенных в 2024 году снарядов отправят Украине, ведь помогать воюющей стране является приоритетом.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили оборонные нужды Украины на поле боя в пакете военной помощи.