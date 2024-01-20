НАТО анонсував "масштабну інвестицію" - закупівля 155-мм боєприпасів

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Офіс президента України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та директорка Агенції НАТО з підтримки і постачання Стейсі Каммінгс 23 січня підпишуть угоду про закупівлю 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Що відомо про угоду НАТО

У Північноатлантичному Альянсі стверджують, що запланована угода є "новою масштабною інвестицією в артилерійські снаряди". При цьому її деталей не розкривають.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави, зокрема й члени НАТО, постали перед дефіцитом артилерійських боєприпасів, щоденні витрати яких обчислюються тисячами.

Україна ж, за оцінками Заходу, використовує до 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів на день.

Ще у лютому минулого року генсек НАТО застеріг, що Київ витрачає снаряди набагато швидше, ніж Захід може їх виробляти.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс готується до гібридної російської атаки на східний флот НАТО. Це може статися у лютому 2024 року.

Також ми писали, що прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може напасти на НАТО, якщо країни Заходу не допомагатимуть Україні і вона програє війну. Проте в Альянсі вважають, що ймовірність такого сценарію не надто висока.

Додамо, що представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на інформацію ЗМІ про підготовку НАТО до наступу РФ. Вона порівняла план із гороскопом.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до нових військових загроз. За його словами, зараз є 5-8 років, щоб "надолужити втрачене" в галузі оборони.