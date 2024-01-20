НАТО анонсировала "масштабную инвестицию" - закупка 155-мм боеприпасов

Закупка 155-мм боеприпасов — НАТО анонсировала "масштабную инвестицию"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и директор Агентства НАТО по поддержке и поставке Стейси Каммингс 23 января подпишут соглашение о закупке 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Что известно о соглашении НАТО
В Североатлантическом Альянсе утверждают, что планируемое соглашение является "новой масштабной инвестицией в артиллерийские снаряды". При этом его детали не раскрывают.
Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину западные государства, в том числе и члены НАТО, предстали перед дефицитом артиллерийских боеприпасов, ежедневные расходы которых исчисляются тысячами.
Украина, по оценкам Запада, использует до 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в день.
Еще в феврале прошлого года генсек НАТО предостерег, что Киев тратит снаряды гораздо быстрее, чем Запад может их производить.
Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.
Также мы писали, что премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.
Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам . По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "направить утраченное" в области обороны.
Читайте Новини.LIVE!