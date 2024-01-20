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Закупка 155-мм боеприпасов — НАТО анонсировала "масштабную инвестицию"

20 января 2024 04:38
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
НАТО анонсировала "масштабную инвестицию" - закупка 155-мм боеприпасов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Офис президента Украины
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и директор Агентства НАТО по поддержке и поставке Стейси Каммингс 23 января подпишут соглашение о закупке 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Что известно о соглашении НАТО

В Североатлантическом Альянсе утверждают, что планируемое соглашение является "новой масштабной инвестицией в артиллерийские снаряды". При этом его детали не раскрывают.

Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину западные государства, в том числе и члены НАТО, предстали перед дефицитом артиллерийских боеприпасов, ежедневные расходы которых исчисляются тысячами.

Украина, по оценкам Запада, использует до 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров в день.

Еще в феврале прошлого года генсек НАТО предостерег, что Киев тратит снаряды гораздо быстрее, чем Запад может их производить.

Напомним, Североатлантический альянс готовится к гибридной российской атаке на восточный флот НАТО. Это может произойти в феврале 2024 года.

Также мы писали, что премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что Россия может напасть на НАТО, если страны Запада не будут помогать Украине и она проиграет войну. Однако в Альянсе считают, что вероятность такого сценария не слишком высока.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на информацию СМИ о подготовке НАТО к наступлению РФ. Она сравнила план с гороскопом.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к новым военным угрозам . По его словам, сейчас есть 5-8 лет, чтобы "направить утраченное" в области обороны.

НАТО
оружие
Йенс Столтенберг
война в Украине

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