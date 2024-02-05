Бої в районі Бахмута — у ЗСУ розповіли, біля якого населеного пункту є просування

Бійці Збройних сил України цілять по ворогу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Пресофіцер 26 артилерійської бригади Олег Калашніков заявив, що бійці Збройних сил України мають просування на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Йдеться про район довкола Кліщіївки.

Про це Олег Калашніков повідомив в ефірі телемарафону в неділю, 4 лютого.

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Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Калашников висловився щодо звіту Інституту вивчення війни (ISW), згідно з яким українські військові мають прогрес під Бахмутом на схід від Кліщіївки.

"Щодо Кліщіївки, ми можемо спостерігати дійсно досить активні дії з нашої сторони. Дійсно, ми маємо успіх у просуванні, звільненні деякої нашої території, відбили з деяких позицій ворога і їх зайняли", — розповів пресофіцер.

За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку відзначається динамічністю.

"Це гойдалки — сьогодні ми якісь позиції зайняли, завтра вони. Це тактичний рівень", — пояснив Калашніков.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про плани України в 2024 році. Щоб досягти мети на передовій, ми маємо навчитися нових спроможностей для ведення бойових дій.

Також ми повідомляли, що за словами Калашнікова, окупанти знову змінили тактику на Бахмутському напрямку, повернувшись до використання механізованих ударних груп.

Додамо, військовий експерт Євген Дикий розповів, що ЗСУ на лівому березі Херсонської області розширюють плацдарм вздовж Дніпра. Наразі їх є чотири й вони дуже небезпечні для ворога.