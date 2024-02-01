Залужний розповів про плани на 2024 рік та як має змінитися ведення бойових дій

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році Україні необхідно зосередити свої зусилля на створенні системи забезпечення бійців високотехнологічними засобами, впровадженні нової системи підготовки та веденні військових дій з урахуванням обмежень. Також він зазначив, що Україна має навчитися нових спроможностей для ведення бойових дій.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

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Плани Залужного на 2024 рік

"В сучасних умовах Збройні Сили України разом із іншими складовими сил оборони держави, володіють спроможностями, які дозволяють не лише знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності. Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимальних втрат, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому", — наголосив він.

За його словами, бойовий досвід України є унікальним, особливо з 2022 року, проте аби перемогти, необхідно знаходити нові можливості.

Як має змінитися ведення війни в ЗСУ

"Нові операції можуть включати створення цифрового поля, контроль радіоелектронної обстановки або комбіновану операцію з використанням ударних дронів і кібер-активів. Такі операції будуть координуватись і проводитись за єдиною концепцією і планом", — зазначив Залужний.

Головнокомандувач також заявив, що дрони є найкращим способом для України уникнути втягування у позиційну війну, в якій ЗСУ не мають переваги.

"Пріоритетом номер один є оволодіння всім арсеналом дешевих, сучасних та високоефективних БпЛА та інших технологічних засобів", — запевнив військовий.

Він додав, що українці мають боротися зі зменшенням військової допомоги від головних партнерів та з власною політичною напруженістю.

"Росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відвернули увагу міжнародної спільноти, може спробувати спровокувати нові конфлікти в інших місцях", — попередив головком.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сили оборони України продовжують зводити фортифікаційні споруди на кордоні з Росією. Зокрема, йдеться про операційну зону ОСУВ "Таврія".

Також ми повідомляли, що нещодавно українські військові захопили кілька втрачених позицій поблизу Горлівки Донецької області. Крім того, важкі бої тривають на Авдіївському напрямку.