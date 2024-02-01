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Залужний розповів про плани на 2024 рік та як має змінитися ведення бойових дій

1 лютого 2024 20:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Залужний розповів про плани на 2024 рік та як має змінитися ведення бойових дій
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році Україні необхідно зосередити свої зусилля на створенні системи забезпечення бійців високотехнологічними засобами, впровадженні нової системи підготовки та веденні військових дій з урахуванням обмежень. Також він зазначив, що Україна має навчитися нових спроможностей для ведення бойових дій. 

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

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Плани Залужного на 2024 рік

"В сучасних умовах Збройні Сили України разом із іншими складовими сил оборони держави, володіють спроможностями, які дозволяють не лише знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності. Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимальних втрат, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому", — наголосив він. 

За його словами, бойовий досвід України є унікальним, особливо з 2022 року, проте аби перемогти, необхідно знаходити нові можливості.

Як має змінитися ведення війни в ЗСУ

"Нові операції можуть включати створення цифрового поля, контроль радіоелектронної обстановки або комбіновану операцію з використанням ударних дронів і кібер-активів. Такі операції будуть координуватись і проводитись за єдиною концепцією і планом", — зазначив Залужний.

Головнокомандувач також заявив, що дрони є найкращим способом для України уникнути втягування у позиційну війну, в якій ЗСУ не мають переваги. 

"Пріоритетом номер один є оволодіння всім арсеналом дешевих, сучасних та високоефективних БпЛА та інших технологічних засобів", — запевнив військовий.

Він додав, що українці мають боротися зі зменшенням військової допомоги від головних партнерів та з власною політичною напруженістю. 

"Росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відвернули увагу міжнародної спільноти, може спробувати спровокувати нові конфлікти в інших місцях", — попередив головком.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сили оборони України продовжують зводити фортифікаційні споруди на кордоні з Росією. Зокрема, йдеться про операційну зону ОСУВ "Таврія".

Також ми повідомляли, що нещодавно українські військові захопили кілька втрачених позицій поблизу Горлівки Донецької області. Крім того, важкі бої тривають на Авдіївському напрямку. 

ЗСУ
Валерій Залужний
військові
контрнаступ ЗСУ
війна в Україні
Росія

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