Залужний розповів про плани на 2024 рік та як має змінитися ведення бойових дій
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році Україні необхідно зосередити свої зусилля на створенні системи забезпечення бійців високотехнологічними засобами, впровадженні нової системи підготовки та веденні військових дій з урахуванням обмежень. Також він зазначив, що Україна має навчитися нових спроможностей для ведення бойових дій.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
Плани Залужного на 2024 рік
"В сучасних умовах Збройні Сили України разом із іншими складовими сил оборони держави, володіють спроможностями, які дозволяють не лише знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності. Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимальних втрат, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому", — наголосив він.
За його словами, бойовий досвід України є унікальним, особливо з 2022 року, проте аби перемогти, необхідно знаходити нові можливості.
Як має змінитися ведення війни в ЗСУ
"Нові операції можуть включати створення цифрового поля, контроль радіоелектронної обстановки або комбіновану операцію з використанням ударних дронів і кібер-активів. Такі операції будуть координуватись і проводитись за єдиною концепцією і планом", — зазначив Залужний.
Головнокомандувач також заявив, що дрони є найкращим способом для України уникнути втягування у позиційну війну, в якій ЗСУ не мають переваги.
"Пріоритетом номер один є оволодіння всім арсеналом дешевих, сучасних та високоефективних БпЛА та інших технологічних засобів", — запевнив військовий.
Він додав, що українці мають боротися зі зменшенням військової допомоги від головних партнерів та з власною політичною напруженістю.
"Росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відвернули увагу міжнародної спільноти, може спробувати спровокувати нові конфлікти в інших місцях", — попередив головком.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Сили оборони України продовжують зводити фортифікаційні споруди на кордоні з Росією. Зокрема, йдеться про операційну зону ОСУВ "Таврія".
Також ми повідомляли, що нещодавно українські військові захопили кілька втрачених позицій поблизу Горлівки Донецької області. Крім того, важкі бої тривають на Авдіївському напрямку.
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