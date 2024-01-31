ЗСУ захопили втрачені позиції поблизу Горлівки — карти важких боїв від ISW

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Stringer

Нещодавно українські військові захопили кілька втрачених позицій поблизу Горлівки Донецької області. Крім того, важкі бої тривають на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що українські військові відновили втрачені позиції на північний захід від Горлівки. На відео з геолокацією, опублікованому 29 січня, видно, як Сили оборони атакують і захоплюють кілька позицій приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Крім того, зазначається, що 30 січня позиційні бойові дії тривали поблизу Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. В ISW кажуть, що про ситуацію на цій ділянці фронту є різна інформація. Наприклад, кілька російських джерел стверджували, що українські війська протягом останніх кількох днів контратакували в районі ресторану "Царське полювання" на південній околиці Авдіївки. Деякі мілблогери стверджували, що російські війська захопили позиції біля заводу фільтрації води та промислової зони на південному сході Авдіївки. А інший російський мілблогер стверджував, що російські сили також незначно просунулися на південний захід від Авдіївки біля Первомайського.

"В ISW не спостерігали візуального підтвердження просування росіян на південний схід або південний захід від Авдіївки. Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Новобахмутівки та Степового; на північному заході Авдіївки в районі коксохімічного заводу; в південній Авдіївці біля ресторану "Царське полювання"; у південно-східній Авдіївці в промисловій зоні; на південний захід від Авдіївки біля Невельського, Первомайського та Опитного", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що в районі Авдіївки діють підрозділи 9-ї та 110-ї ОМСБр (обидві — 1-го армійського корпусу "ДНР") і південноосетинського добровольчого батальйону "Шторм Осетії та Аланії".

Нагадаємо, два дні тому аналітики ISW розповіли, що наші війська просунулися в західній частині Запорізької області.

Додамо, найважча ситуація на фронті наразі спостерігається на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Ворог намагається взяти Авдіївку методом м'ясних штурмів, як це було у Бахмуті торік.

Також ми писали, що бої за село Табаївку Харківської області тривають. Наразі воно не захоплене російською армією, запеклі бої тривають.