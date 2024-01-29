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ЗСУ просунулися в західній частині Запорізької області — карти від ISW

29 січня 2024 07:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ просунулися в західній частині Запорізької області — карти від ISW
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові просунулися в західній частині Запорізької області. Водночас російські сили розширили зону контролю біля ресторану "Царське полювання" на південній околиці Авдіївки.

Про це повідомляє ISW.

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Ситуація в Луганській області

Вчора, 28 січня, російські окупанти продовжили наступальні операції на північний схід і на схід від Куп'янська, але не просунулися вперед.

Позиційні бої були на північний схід від Куп'янська, в районі Синьківки та Петропавлівки.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо розповів, що російські загарбники продовжують приділяти увагу Куп'янському напрямку. За його словами, бойова активність РФ інтенсивніша вздовж лінії Куп'янськ — Лиман, ніж навколо Бахмута.

Джерела РФ стверджували, що росіянам вдалося просунутися на південний схід від Куп'янська, однак в ЗСУ ще не підтверджували цю інформацію.

Російські блогери продовжують заявляти, що армія РФ захопила Табаївку та панівні висоти у цьому районі після захоплення Крохмального.

ISW зазначає, що окупанти нещодавно просунулися на захід від Кремінної.

Позиційні бої тривали:

  • на захід від Кремінної в районі Тернів, Ямполівки та Торського;
  • на південний захід від Кремінної в районі Діброви;
  • на південь від Кремінної в районі Діброви та Білогорівки.
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Ситуація в Луганській області. Фото: ISW

Донецька область

Вчора, 28 січня, позиційні бої тривали під Бахмутом, однак підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали:

  • на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;
  • на захід від Бахмута у районі Івановського;
  • на південний захід від Бахмута в районі Андріївки та Кліщіївки;
  • на південь від Бахмута в районі Сєверного та Шумів.
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Ситуація в Донецькій області. Фото: ISW

Нещодавно противник підтвердив просування в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, що тривають. Аналітики розповіли, що відео з геолокацією, опубліковане 28 січня, показує, що російські війська просунулися на північ від Степового і на південний схід від Первомайського.

Позиційні бої тривали:

  • на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Новобахмутівки та Степового;
  • біля самої Авдіївки;
  • на захід від Авдіївки в районі Тоненького;
  • на південний захід від Авдіївки в районі Сєверного, Першотравневого та Невельського.

За словами блогерів РФ, російські війська розширили зону свого контролю біля ресторану "Царське полювання" на південній околиці Авдіївки. 

Український військовослужбовець, який проходить службу на Авдіївському напрямку, заявив, що ЗСУ витіснили окупантів з ресторану "Царське полювання". За його словами, російські війська постійно змінюють свою тактику на Авдіївському напрямку.

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Ситуація в Донецькій області. Фото: ISW

Позиційні бої тривали:

  • на захід від Донецька у районі Георгіївки;
  • на південний захід від Донецька в районі Перемоги та Новомихайлівки.
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Ситуація в Донецькій області. Фото: ISW

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей, однак підтверджених змін на фронті у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали:

  • на південь від Золотої Ниви;
  • на захід від Старомайорського;
  • на північ від Приютного.

Аналітики зазначають, що вчора українським військовим вдалося просунутися в західній частині Запорізької області на тлі позиційних боїв у цьому районі.

Позиційні бої тривали:

  • на захід від Роботиного, біля Новопрокопівки;
  • на захід від Вербового та біля Новофедорівки.
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"Південна вісь". Фото: ISW
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"Південна вісь". Фото: ISW
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"Південна вісь". Фото: ISW

Нагадаємо, найважча ситуація на фронті наразі спостерігається на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Ворог намагається взяти Авдіївку методом м'ясних штурмів, як це було у Бахмуті торік.

Також ми писали, що бої за село Табаївку Харківської області тривають. Наразі воно не захоплене російською армією, запеклі бої тривають. 

війна
ЗСУ
українці
Україна
окупанти

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