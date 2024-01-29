ВСУ продвинулись в западной части Запорожской области — карты от ISW

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные продвинулись в западной части Запорожской области. В то же время российские силы расширили зону контроля возле ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки.

Об этом сообщает ISW.

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Вчера, 28 января, российские оккупанты продолжили наступательные операции к северо-востоку и востоку от Купянска, но не продвинулись вперед.

Позиционные бои были северо-восточнее Купянска, в районе Синьковки и Петропавловки.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что российские захватчики продолжают уделять внимание Купянскому направлению. По его словам, боевая активность РФ более интенсивна вдоль линии Купянск — Лиман, чем вокруг Бахмута.

Источники РФ утверждали, что россиянам удалось продвинуться юго-восточнее Купянска, однако в ВСУ еще не подтверждали эту информацию.

Российские блогеры продолжают заявлять, что армия РФ захватила Табаевку и господствующие высоты в этом районе после захвата Крахмального.

ISW отмечает, что оккупанты недавно продвинулись к западу от Кременной.

Позиционные бои продолжались:

к западу от Кременной в районе Тернов, Ямполевки и Торского;

юго-западнее Кременной в районе Дибровы;

к югу от Кременной в районе Дибровы и Белогоровки.

Ситуация в Луганской области Фото: ISW

Донецкая область

Вчера, 28 января, позиционные бои продолжались под Бахмутом, однако подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.

Позиционные бои продолжались:

северо-западнее Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

юго-западнее Бахмута в районе Андреевки и Клещеевки;

к югу от Бахмута в районе Северного и Шумов.

Ситуация в Донецкой области Фото: ISW

Недавно противник подтвердил продвижение в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев. Аналитики рассказали, что видео с геолокацией, опубликованное 28 января, показывает, что российские войска продвинулись к северу от Степного и к юго-востоку от Первомайского.

Позиционные бои продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Очеретино, Новобахмутовки и Степного;

у самой Авдеевки;

к западу от Авдеевки в районе Тоненького;

юго-западнее Авдеевки в районе Северного, Первомайского и Невельского.

По словам блогеров РФ, российские войска расширили зону своего контроля у ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки.

Украинский военнослужащий, проходящий службу на Авдеевском направлении, заявил, что ВСУ вытеснили оккупантов из ресторана "Царская охота". По его словам, российские войска постоянно меняют свою тактику на Авдеевском направлении.

Ситуация в Донецкой области Фото: ISW

Позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Георгиевки;

юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

Ситуация в Донецкой области Фото: ISW

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в районе границ Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений на фронте в этом районе не было.

Позиционные бои продолжались:

к югу от Золотой Нивы;

к западу от Старомайорского;

к северу от Приютного.

Аналитики отмечают, что украинским военным вчера удалось продвинуться в западной части Запорожской области на фоне позиционных боев в этом районе.

Позиционные бои продолжались:

к западу от Работино, возле Новопрокоповки;

к западу от Вербового и возле Новофедоровки.

"Южная ось". Фото: ISW

"Южная ось". Фото: ISW

"Южная ось". Фото: ISW

Напомним, самая тяжелая ситуация на фронте наблюдается на Авдеевском и Купянском направлениях. Враг пытается взять Авдеевку методом мясных штурмов, как это было в Бахмуте в прошлом году.

Также мы писали, что бои за село Табаевку Харьковской области продолжаются. Сейчас оно не захвачено российской армией, ожесточенные бои продолжаются.