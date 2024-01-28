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Зеленський опублікував нові світлини хоробрих українських військових

28 січня 2024 13:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський опублікував нові світлини хоробрих українських військових
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський опублікував нові фото хоробрих військових, які захищають країну від російських окупантів. Він назвав їх українською силою.

Фото Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Українські військові на передовій

"Наші воїни на передовій — кожен і кожна, хто на бойових постах, на бойових завданнях, хто зараз у бою. Усі, хто допомагає, працює, волонтерить, тренує, рятує поранених. Усім максимальна вдячність!" — наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що усі вони — це українська сила.

Нагадаємо, російські окупанти все частіше почали застосовувати дрони різних типів у смузі відповідальності ОСУВ "Таврія". Вона включає Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський та Запорізький напрямки. За минулу добу бійці ЗСУ ліквідували або нейтралізували майже 200 ворожих безпілотників.

Також ми писали, що українські військові просунулися на Запорізькому напрямку. Це сталося західніше Вербового.

Додамо, щодня українські військові ефектно знищують російських окупантів та ворожу техніку. Так, їм вдалося успішно ліквідувати снайпера з елітного підрозділу армії РФ.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
українці
Україна
президент

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