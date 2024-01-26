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У ЗСУ показали, як професійно ліквідували російського снайпера

26 січня 2024 08:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ЗСУ показали, як професійно ліквідували російського снайпера
Російський снайпер. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Щодня українські військові ефектно знищують російських окупантів та ворожу техніку. Так, їм вдалося успішно ліквідувати снайпера з елітного підрозділу армії РФ.

Про це повідомляє 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

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Знищення російського снайпера

Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого розповіли, що ліквідували снайпера на прізвисько "Косой". Його вистежували три хвилини та 30 секунд.

"Косой" був дуже тихий, але голосно чхав", — пишуть військові.

Після поранення снайпера намагались евакуювати його побратими, однак після вибуху вони втекли.

Нагадаємо, Франція для вдосконалення артсистеми Україні передала додаткові РСЗВ М270 LRU, що є аналогом американської РСЗВ HIMARS. Це стало можливим в межах коаліції "артилерія для України", що дозволило збільшити загальну кількість французьких систем до шести.

Також ми писали, що Велика Британія проводить Interflex з навчання українських військових. До ініціативи вирішила приєднатися також Естонія.

Додамо, бійці Збройних сил України ліквідували у Кринках, що на Херсонщині, білоруського лейтенанта Дениса Лазарєва, який воював у складі російської армії. Загарбник штурмував Кринки у складі 328-го полку новоствореної 104-ї десантно-штурмової дивізії окупантів.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
снайпер

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