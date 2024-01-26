В ВСУ показали, как профессионально ликвидировали российского снайпера

Российский снайпер. Фото: скриншот с видео

Каждый день украинские военные эффектно уничтожают российских оккупантов и вражескую технику. Так, им удалось успешно ликвидировать снайпера из элитного подразделения армии РФ.

Об этом сообщает 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

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Уничтожение российского снайпера

Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого рассказали, что ликвидировали снайпера по кличке "Косой". Его выслеживали три минуты и 30 секунд.

"Косой" был очень тихий, но громко чихал", — пишут военные.

После ранения снайпера пытались эвакуировать его побратимы, однако после взрыва они убежали.

Напомним, Франция для усовершенствования артсистемы Украине передала дополнительные РСЗО М270 LRU, представляющие собой аналог американской РСЗО HIMARS. Это стало возможным в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", что позволило увеличить общее количество французских систем до шести.

Также мы писали, что Великобритания проводит Interflex по обучению украинских военных. К инициативе решила присоединиться Эстония.

Добавим, бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали в Крынках Херсонской области белорусского лейтенанта Дениса Лазарева, который воевал в составе российской армии. Захватчик штурмовал Крынки в составе 328-го полка новосозданной 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.