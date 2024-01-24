Російські військові копіюють українську тактику використання інженерних військ

Російська інженерна машина. Фото: росЗМІ

Армія Росії копіює українську тактику використання інженерних військ. Зазначається, що раніше її використовували ЗСУ, але прорвати російську оборону не змогли.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Окупанти копіюють тактику у ЗСУ

За інформацією видання "Агентство.Новости", до кінця року російські сапери отримають броньовані машини, призначені для знищення мінних полів та руйнування укріплень будь-якої складності. У командуванні окупантів вважають, що таким чином вони зможуть проривати будь-які протитанкові загородження.

Цю тактику за попередньою інформацією використовували окупаційні штурмові загони "Шторм" та "Шторм Z", тому в Міноборони РФ вирішили масштабувати цей досвід.

Та, як зазначається, там проігнорували використання інженерних машин українськими військовими під час контрнаступу в Запорізькій області, коли під Роботиним ЗСУ використовували інженерні машини Wisent 1 MC, через що були вразливі для російських дронів та артилерії через малу швидкість.

Нагадаємо, що раніше у Генштабі ЗСУ застерегли від публікації у соцмережах інформації про діяльність ЗСУ. Заявляється, що користувачі платформ часом несвідомо допомагають окупантам, поширюючи інформацію про діяльність українських захисників. Також не так давно стало відомо, що РФ вперше вдарила по Україні чотирьохтонною протикорабельною ракетою П-35.