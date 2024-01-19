РФ вперше вдарила по Україні чотирьохтонною протикорабельною ракетою - П-35 3М44 Прогрес - що відомо

Російські військові. Фото: АrmyІnform

Країна-агресорка Росія вперше застосувала для ударів по Україні протикорабельну ракету П-35 (3М44 Прогрес). Її вага — чотири тонни.

Про це повідомляє Defense Express.

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Ракета була прийнята на озброєння 1962 року і вже тоді вважалась архаїчною. Експерти кажуть, що її використання "більше схоже просто на бажання вдарити бодай чимось".

Ракета має довжину 10 метрів. Її, ймовірно, збили на півдні.

"І хоча у цій груді металу доволі важко розізнати П-35, але ця ракета має доволі характерні крила. Й Defense Express з власних джерел має підтвердження, що мова йде саме про цю ракету. Попри вік П-35 все ще знаходиться на озброєнні РФ. Зокрема вона є засобом ураження берегового ракетного комплексу "Редут". Станом на 2021 рік їх кількість оцінювалась у 8 пускових", — йдеться у матеріалі.

Також відомо, що ця ракета може використовуватися в комплексі "Утес", який ще називають "Объект-100". Це — підземний обʼєкт, що знаходиться в районі Балаклави в тимчасово окупованому Криму. Ракети у пускових ховають під землею, вони піднімаються лише перед стартом.

"Дальність її застосування складає до 300 км (за деякими джерелами у версії 3М44 до 460 км), швидкість — до 1800 км/год (за іншими джерелами 2200 км/год), розмір бойової частини до 930 кг (ФКБЧ 4Г48)", — пише видання.

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона використовує для збиття ворожих повітряних цілей радянські ракетні комплекси Бук-М1. Їх вдалося переобладнати та адаптувати під американські ракети.

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