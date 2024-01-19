РФ впервые ударила по Украине четырехтонной противокорабельной ракетой – П-35 3М44 Прогресс – что известно

Российские военные. Фото: АrmyInform

Страна-агрессор Россия впервые применила для ударов по Украине противокорабельную ракету П-35 (3М44 Прогресс). Ее вес –— четыре тонны.

Об этом сообщает Defense Express.

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Ракета была принята на вооружение в 1962 году и уже тогда считалась архаичной. Эксперты говорят, что ее использование "больше похоже просто на желание ударить чем-нибудь".

Ракета длиной 10 метров. Ее, вероятно, сбили на юге.

"И хотя в этой груди металла довольно трудно распознать П-35, но у этой ракеты достаточно характерные крылья. И Defense Express из собственных источников имеет подтверждение, что речь идет именно об этой ракете. Несмотря на возраст П-35 все еще находится на вооружении РФ. В частности, она является средством поражения берегового ракетного комплекса "Редут". По состоянию на 2021 год их количество оценивалось в восемь пусковых", — говорится в материале.

Также известно, что эта ракета может использоваться в комплексе "Утес", который еще называют "Объект-100". Это подземный объект, который находится в районе Балаклавы во временно оккупированном Крыму. Ракеты у пусковых хоронят под землей, они поднимаются только перед стартом.

"Дальность ее применения составляет до 300 км (по некоторым источникам в версии 3М44 до 460 км), скорость — до 1800 км/ч (по другим источникам 2200 км/ч), размер боевой части до 930 кг (ФКБЧ 4Г48)", — пишет издание.

Напомним, украинская противовоздушная оборона использует для сбивания враждебных воздушных целей советские ракетные комплексы Бук-М1. Их удалось переоборудовать и адаптировать под американские ракеты.

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