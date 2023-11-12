Системи ППО Бук переобладнали під американські ракети, — Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Українська протиповітряна оборона використовує для збиття ворожих повітряних цілей радянські ракетні комплекси Бук-М1. Їх вдалося переобладнати та адаптувати під американські ракети.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі радіо NV.

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"Є оголошення від наших західних партнерів (ми його вже підтвердили), що в нас є гарні результати бойового застосування на полігоні у Сполучених Штатах зенітних ракетних комплексів Бук-М1, які переобладнані, адаптовані під американські ракети, які можуть посилити нашу протиповітряну оборону", — сказав він.

Ігнат пояснив, що наразі ракети до таких комплексів виробляють лише в Росії, тому їх використання неможливе.

"Потрібно шукати кроки, шляхи, такі як схрещення радянського з американським. Вони захищають, нехай і на невеликому радіусі", — зауважив представник Повітряних Сил.

Він додав, що Україні потрібна велика кількість як Буків, підлаштованих під американські ракети, так і систем HAWK, які хоч і є застарілими, але були модернізовані і вже показують результат в Україні.

Нагадаємо, що вночі Росія здійснила атаку на південні регіони України. При цьому використовувалися балістичні ракети, ймовірно, типу "Іскандер-М", а також крилаті ракети, схожі на Х-59.