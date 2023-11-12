У Повітряних силах України розповіли, чи вплине негода на роботу авіації

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Погана погода впливає на авіаційні операції. Також це стосується атак, які здійснює Росія проти України.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Як погода впливає на роботу авіації

"Тепер авіаційна діяльність значною мірою залежатиме від погоди, оскільки вона впливає на повітряну обстановку та процес здійснення ударів. Погодні умови відіграють важливу роль", — зазначив він.

Ігнат також прокоментував успішні дії української протиповітряної оборони, яка вночі зуміла збити ракету Х-59.

"Ми успішно відреагували, знищивши ракету - це чудовий успіх. Звичайно, ворог адаптуватиме свої атаки та наступи в Україні, виходячи зі своїх тактичних та стратегічних планів", — додав він.

Нічні атаки Росії по Україні

У ніч проти 12 листопада противник здійснив напад на південну частину України, використовуючи дві крилаті ракети типу Х-59. Також були залучені балістичні ракети, ймовірно, типу "Іскандер-М".

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про те, що ракетний удар було завдано територією Миколаївської області.

Тим часом за словами військових, одна з ракет Х-59 була успішно збита, тоді як ракета Х-59 та балістична ракета досягли відкритої місцевості в області. Зазначено, що це не призвело до критичних руйнувань чи жертв.

Нагадаємо, раніше ефір Новини.LIVE відвідав речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Під час прямої трансляції експерт поділиться думками про те, як триває підготовка до нових зимових атак, що атакуватимуть ПКС РФ і коли F-16 стануть на охорону українського неба.