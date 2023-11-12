В Воздушных силах Украины рассказали, повлияет ли непогода на работу авиации
Плохая погода оказывает влияние на авиационные операции. Также это касается атак, осуществляемых Россией против Украины.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Как погода влияет на работу авиации
"Теперь авиационная деятельность будет в значительной степени зависеть от погоды, так как она влияет на воздушную обстановку и процесс осуществления ударов. Погодные условия играют важную роль", — отметил он.
Игнат также прокомментировал успешные действия украинской противовоздушной обороны, которая ночью сумела сбить ракету Х-59.
"Мы успешно отреагировали, уничтожив ракету — это замечательный успех. Конечно, враг будет адаптировать свои атаки и наступления на Украине, исходя из своих тактических и стратегических планов", — добавил он.
Ночные атаки Росси по Украине
В ночь на 12 ноября противник осуществил нападение на южную часть Украины, используя две крылатые ракеты типа Х-59. Также были задействованы баллистические ракеты, предположительно, типа "Искандер-М".
Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о том, что ракетный удар был нанесен по территории Николаевской области.
Тем временем, по словам военных, одна из ракет Х-59 была успешно сбита, в то время как ракета Х-59 и баллистическая ракета достигли открытой местности в области. Отмечено, что это не привело к критическим разрушениям или жертвам.
Напомним, ранее эфир Новини.LIVE посетил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Во время прямой трансляции эксперт поделится мнениями о том, как идет подготовка к новым зимним атакам, что будут атаковать ПКС РФ и когда F-16 встанут на охрану украинского неба.
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