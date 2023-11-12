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В Воздушных силах Украины рассказали, повлияет ли непогода на работу авиации

12 ноября 2023 12:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Воздушных силах Украины рассказали, повлияет ли непогода на работу авиации
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Суспільне
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Плохая погода оказывает влияние на авиационные операции. Также это касается атак, осуществляемых Россией против Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил  ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Как погода влияет на работу авиации

"Теперь авиационная деятельность будет в значительной степени зависеть от погоды, так как она влияет на воздушную обстановку и процесс осуществления ударов. Погодные условия играют важную роль", — отметил он.

Игнат также прокомментировал успешные действия украинской противовоздушной обороны, которая ночью сумела сбить ракету Х-59.

"Мы успешно отреагировали, уничтожив ракету — это замечательный успех. Конечно, враг будет адаптировать свои атаки и наступления на Украине, исходя из своих тактических и стратегических планов", — добавил он.

Ночные атаки Росси по Украине

В ночь на 12 ноября противник осуществил нападение на южную часть Украины, используя две крылатые ракеты типа Х-59. Также были задействованы баллистические ракеты, предположительно, типа "Искандер-М".

Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о том, что ракетный удар был нанесен по территории Николаевской области.

Тем временем, по словам военных, одна из ракет Х-59 была успешно сбита, в то время как ракета Х-59 и баллистическая ракета достигли открытой местности в области. Отмечено, что это не привело к критическим разрушениям или жертвам.

Напомним, ранее эфир Новини.LIVE посетил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Во время прямой трансляции эксперт поделится мнениями о том, как идет подготовка к новым зимним атакам, что будут атаковать ПКС РФ и когда F-16 встанут на охрану украинского неба.

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